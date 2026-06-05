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Budín de naranja y chocolate sin harina: la receta proteica y saludable que conquista a todos

Esta receta se preparar en pocos minutos y ofrece el contraste entre el cítrico y el ligero sabor dulce del cacao amargo.

Cómo hacer budín de naranja y caco en pocos minutos.
Cómo hacer budín de naranja y caco en pocos minutos. (Imagen web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Una receta de budín de naranja y cacao sin harina ni azúcar se viralizó en Cookpad, ofreciendo una opción dulce y saludable para quienes buscan cuidar su bienestar en el país.
  • La preparación combina pulpa de naranja, cacao amargo, avena y huevos en licuadora, evitando ingredientes refinados para lograr una liberación lenta de energía y saciedad.
  • Esta propuesta consolida la tendencia de la pastelería moderna de reemplazar harinas tradicionales por opciones nutritivas, demostrando que es posible comer sano y con sabor.
Resumen generado con IA

Disfrutar de algo dulce por las tardes no tiene por qué ser un sinónimo de romper la dieta o descuidar el bienestar. La pastelería actual está demostrando que es posible redescubrir los sabores clásicos a través de alternativas mucho más beneficiosas para el organismo. La clave está en saber elegir los ingredientes correctos para transformar un antojo en un hábito beneficioso. Y una de las formas es con un delicioso budín de naranja y cacao libre de harinas y azúcar. 

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Lograr el equilibrio entre sabor y nutrición es muchas veces el gran desafío de la cocina moderna. En ocasiones se asocia lo saludable con preparaciones insípidas, pero la combinación de frutas frescas y opciones integrales puede derribar ese mito. En el caso del budín de naranja y cacao compartido en la plataforma de Cookpad, la ventaja radica en que no contiene harinas refinadas ni azúcar agregada. 

La naranja aporta una base de frescura, fibra y vitamina C, mientras que el cacao amargo, un potente antioxidante, le da ese toque intenso que tanto nos gusta. Al utilizar avena tradicional, garantizamos una fuente de energía de liberación lenta que nos mantiene saciados por más tiempo. Para los que buscan un plus de dulzura sin calorías, el edulcorante líquido y las pasas de uva hacen el trabajo perfecto, logrando un equilibrio justo sin picos de glucemia.

Cómo preparar budín de naranja y cacao amargo sin azúcar ni harina

Ingredientes

  • 400 grs de pulpa de naranja (aproximadamente 6 unidades)
  • 3 huevos
  • 20 grs de cacao amargo
  • 150 grs de avena tradicional
  • 20 grs de uvas pasas
  • 6 grs de edulcorante líquido
  • 5 grs de polvo para hornear
  • 50 ml de aceite
  • Una pizca de sal fina
  • Precalentar el horno a 200 °C y aceitar el molde que se va a usar (podés utilizar dos moldes medianos de budín).
  • En la licuadora, colocar la pulpa de naranja junto con los huevos, el cacao, el aceite y el polvo para hornear. Licuar por unos minutos hasta que se note que todo está perfectamente triturado e integrado.
  • Luego, añadir la avena y volver a licuar por 30 segundos. Acto seguido, agregar las pasas de uva y licuar por otros 30 segundos (la idea es que las pasas no se deshagan por completo para encontrar tropezones en la masa). Si lo preferís, podés poner todos los ingredientes juntos desde el inicio y licuar por completo.
  • Llevar al horno durante 40 minutos. Es importante controlar la cocción: cuando los costados estén dorados, ya está listo (recordá que cada horno es diferente). Al retirar, podés decorar la superficie con mermelada o chocolate derretido.

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