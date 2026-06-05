Budín de naranja y chocolate sin harina: la receta proteica y saludable que conquista a todos

Resumen para apurados
- Una receta de budín de naranja y cacao sin harina ni azúcar se viralizó en Cookpad, ofreciendo una opción dulce y saludable para quienes buscan cuidar su bienestar en el país.
- La preparación combina pulpa de naranja, cacao amargo, avena y huevos en licuadora, evitando ingredientes refinados para lograr una liberación lenta de energía y saciedad.
- Esta propuesta consolida la tendencia de la pastelería moderna de reemplazar harinas tradicionales por opciones nutritivas, demostrando que es posible comer sano y con sabor.
Disfrutar de algo dulce por las tardes no tiene por qué ser un sinónimo de romper la dieta o descuidar el bienestar. La pastelería actual está demostrando que es posible redescubrir los sabores clásicos a través de alternativas mucho más beneficiosas para el organismo. La clave está en saber elegir los ingredientes correctos para transformar un antojo en un hábito beneficioso. Y una de las formas es con un delicioso budín de naranja y cacao libre de harinas y azúcar.
Lograr el equilibrio entre sabor y nutrición es muchas veces el gran desafío de la cocina moderna. En ocasiones se asocia lo saludable con preparaciones insípidas, pero la combinación de frutas frescas y opciones integrales puede derribar ese mito. En el caso del budín de naranja y cacao compartido en la plataforma de Cookpad, la ventaja radica en que no contiene harinas refinadas ni azúcar agregada.
La naranja aporta una base de frescura, fibra y vitamina C, mientras que el cacao amargo, un potente antioxidante, le da ese toque intenso que tanto nos gusta. Al utilizar avena tradicional, garantizamos una fuente de energía de liberación lenta que nos mantiene saciados por más tiempo. Para los que buscan un plus de dulzura sin calorías, el edulcorante líquido y las pasas de uva hacen el trabajo perfecto, logrando un equilibrio justo sin picos de glucemia.
Cómo preparar budín de naranja y cacao amargo sin azúcar ni harina
Ingredientes
- 400 grs de pulpa de naranja (aproximadamente 6 unidades)
- 3 huevos
- 20 grs de cacao amargo
- 150 grs de avena tradicional
- 20 grs de uvas pasas
- 6 grs de edulcorante líquido
- 5 grs de polvo para hornear
- 50 ml de aceite
- Una pizca de sal fina