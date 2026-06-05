Remedios: el Gobierno oficializó el uso de "tokens" y autorizó el retiro por parte de terceros

Resumen para apurados
- El Ministerio de Salud argentino oficializó este sábado el uso de tokens y el retiro de remedios por terceros para digitalizar y dar seguridad al sistema sanitario.
- La medida se basa en la Resolución 2214/2026 y complementa la receta electrónica vigente desde 2025. Las farmacias tendrán un plazo de 180 días para adaptar sus sistemas.
- Esta reforma consolidará un circuito de atención 100% digital, eliminando definitivamente el uso de papel en hospitales, consultorios y farmacias de todo el país.
El Ministerio de Salud de la Nación dio un paso clave en la digitalización del sistema sanitario. A través de la Resolución 2214/2026, el Gobierno reglamentó la identificación electrónica para el retiro de medicamentos y oficializó herramientas digitales para agilizar la atención en farmacias.
Las claves del nuevo sistema:
- Uso de "Tokens": se incorpora legalmente la credencial digital mediante un código temporal (token) para acreditar la identidad del paciente de forma segura.
- Retiro por terceros: la normativa habilita formalmente a que personas autorizadas retiren medicación en nombre del paciente, siempre que cuenten con una autorización electrónica validada por el sistema.
- Trazabilidad total: las farmacias deberán registrar digitalmente tanto la identidad del beneficiario como la de quien recibe el producto, asegurando el control desde la prescripción hasta la entrega.
La medida, firmada por el ministro Mario Lugones, busca garantizar la "interoperabilidad y seguridad de la información". Si bien la norma entra en vigencia este sábado, las farmacias tendrán un plazo de 180 días para adaptar sus sistemas informáticos.
Esta reforma complementa la obligatoriedad de la receta electrónica que rige desde enero de 2025, al consolidar un circuito 100% digital que elimina el uso de papel en hospitales, consultorios y farmacias de todo el país.