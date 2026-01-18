A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

La madrugada del 18 de enero de 2020, el estudiante de Derecho Fernando Báez Sosa, de 18 años, fue brutalmente golpeado hasta la muerte por un grupo de jóvenes a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. El crimen, ocurrido en cuestión de segundos y registrado en video por testigos, conmocionó a la sociedad argentina por la violencia extrema y la participación de un grupo de rugbiers de Zárate, provincia de Buenos Aires.