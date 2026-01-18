A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión
A seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa, los rugbiers condenados cumplen sus penas en Melchor Romero: cómo es su rutina diaria, en qué actividades participan y qué se sabe de su vida dentro de la cárcel.
La madrugada del 18 de enero de 2020, el estudiante de Derecho Fernando Báez Sosa, de 18 años, fue brutalmente golpeado hasta la muerte por un grupo de jóvenes a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. El crimen, ocurrido en cuestión de segundos y registrado en video por testigos, conmocionó a la sociedad argentina por la violencia extrema y la participación de un grupo de rugbiers de Zárate, provincia de Buenos Aires.
Tras un juicio que captó la atención mediática, en febrero de 2023 un tribunal de Dolores condenó a los ocho acusados por homicidio agravado: cinco —Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Enzo Comelli— recibieron prisión perpetua, mientras que Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz fueron sentenciados a 15 años de cárcel como partícipes secundarios.
Seis años después del hecho que marcó un antes y un después en el debate sobre violencia juvenil en Argentina, los condenados cumplen sus penas en la cárcel de Melchor Romero, en el partido de La Plata. Allí, según informes recientes, los rugbiers transitan una rutina que combina actividades educativas, talleres recreativos y deportes, con visitas semanales de familiares y participación en programas de formación, al tiempo que continúan enfrentando procesos judiciales y apelaciones en torno a sus condenas.
Fernando Báez Sosa: cómo cumplen hoy su condena los rugbiers a seis años del crimen
En Melchor Romero, Máximo Thomsen, condenado a prisión perpetua y figura central del caso, cumple su pena tras haber pasado por un período de aislamiento luego de una pelea en prisión. Su abogado, Francisco Oneto, indicó a TN que participa en talleres grupales de alfabetización jurídica y derechos humanos.
Su amigo Ciro Pertossi, también sentenciado a perpetua —y hermano de Luciano y primo de Lucas—, se encuentra alojado en otro pabellón del mismo penal. Comparte la rutina general de los internos, con salidas al patio y visitas semanales de su familia.
Luciano Pertossi, igualmente condenado a perpetua, también atravesó un período de aislamiento en Melchor Romero. Circularon versiones sobre un presunto intento de suicidio, que fueron desmentidas por su familia y nunca confirmadas por el Servicio Penitenciario.
Por su parte, Enzo Comelli, otro de los condenados a perpetua, participa de actividades colectivas dentro del penal, en especial aquellas vinculadas al deporte y la recreación con otros internos. Entre los tres condenados a 15 años como partícipes secundarios, Blas Cinalli, el más joven del grupo, cumple su pena en Melchor Romero y toma parte en talleres, actividades recreativas y educación física.
Matías Benicelli, también con prisión perpetua, asiste a clases y talleres que se dictan dentro de la cárcel. Ayrton Viollaz, con la misma condena de 15 años, transita su día a día en el mismo penal y participa de talleres educativos y recreativos. Finalmente, Lucas Pertossi, el mayor del grupo y primo de Ciro y Luciano, fue sentenciado a 15 años. Según relató su padre, estudia abogacía y asiste a talleres de cocina y huerta dentro de la cárcel.