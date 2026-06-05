Cartas de lectores: Audífonos-PAMI

Realmente inconcebible e incomprensible. Una desprotección total del PAMI, hacia los viejos como yo, al borde de los 89 años, después de haber trabajado y aportado más de 50 años para el engrandecimiento de la Argentina .”Totalmente abandonados“. Nada más elocuente que la transcripción textual de la resolución, recibida de la fonoaudióloga ante quien efectué la solicitud de los audífonos, desde hace más de tres meses, habiendo cumplimentado fielmente todos los requisitos requeridos: “[18:34, 3/6/2026] Oirt Tucumán: Buenas tardes. PAMI no aprobó el audífono y nos informaron nuevas directivas. [18:34, 3/6/2026] Oirt Tucumán: Se las enviamos para que quede informado. Saludos. [18:35, 3/6/2026] Oirt Tucumán: Entrega de equipamiento / Reposiciones / Reprovisión. A partir de ahora, se entregará sólo un (1) audífono por paciente, en virtud de que la OME únicamente podrá gestionarse por una unidad. En caso de que el afiliado requiera un segundo audífono, podrá optar por alguna de las siguientes vías: * Adquirirlo de forma particular. * Gestionar el pedido por excepción/amparo directamente ante PAMI. Asimismo, se establecen los siguientes criterios obligatorios para reposiciones y reprovisión: * Únicamente se podrá solicitar reprovisión si el equipo entregado posee más de tres (3) años de vida útil, con informe del prestador donde conste la falla técnica. * No se realizará reprovisión por robo, rotura o pérdida antes de los tres (3) años. * Las denuncias policiales por pérdida o extravío serán válidas únicamente si incluyen número de serie, marca y modelo del audífono que busca reemplazarse. * El informe por falta de rendimiento será aceptado sólo si es emitido por la firma que realizó la adaptación e incluye el detalle de los porcentajes de ganancia auditiva actual vs. original. * El informe de destrucción total deberá ser emitido por el servicio técnico de la firma que equipó al afiliado. Importante: No se deberá equipar a afiliados que hayan sido previamente equipados por otra firma en forma bilateral cuando se trate de una reposición.