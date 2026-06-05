Cartas de lectores: jubilados transferidos

Un grupo de jubilados transferidos a la Nación con sentencia firme nos dirigimos amablemente al sr. Gobernador pensando que no lo molestaríamos más por la deuda que tiene el Estado con nosotros por deudas salariales desde setiembre diciembre del año pasado, más los cuatro primeros meses de este año. Cabe acotar que el expediente correspondiente se encuentra a la firma del Gobernador desde hace aproximadamente dos meses y con nota del Centro de Jubilados Bancarios solicitándole rapidez en este asunto. Es de aclarar que una vez firmado este expediente demora varios meses hasta su pago. Primero va a Oficina Previsional que hace las liquidaciones, la única que demuestra rapidez en los tramites; luego a Fiscalía de Estado y demás oficinas para su autorización, volviendo a Previsional para que comunique los montos de cada uno al Anses para su pago; esto, siendo rápido, demora aproximadamente un mes y otro mes más para que se nos haga efectivo. Una vez finalizado esto, vuelve al mismo recorrido para el pago de las retroactividades correspondientes con demora igual a la anterior. Por todo lo expuesto pedimos al señor Gobernador y a los intervinientes en estos asuntos una mayor celeridad en los trámites, ya que cuando uno cobra estos montos ya pierden valor y no lo recuperamos.