OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: jubilados transferidos
Hace 1 Hs

Un grupo de jubilados  transferidos a la Nación con sentencia firme nos dirigimos amablemente al sr. Gobernador pensando que no lo molestaríamos más por la deuda que tiene el Estado con nosotros por deudas salariales desde setiembre diciembre del año pasado, más los cuatro primeros meses de este año. Cabe acotar que el expediente correspondiente se encuentra a la firma del Gobernador desde hace aproximadamente dos meses y con nota del Centro de Jubilados Bancarios solicitándole rapidez en este asunto. Es de aclarar que una vez firmado este expediente demora varios meses hasta su pago. Primero va a Oficina Previsional que hace las liquidaciones, la única que demuestra rapidez en los tramites; luego a Fiscalía de Estado y demás oficinas para su autorización, volviendo a Previsional para que comunique los montos de cada uno al Anses para su pago; esto, siendo rápido, demora aproximadamente un mes y otro mes más para que se nos haga efectivo. Una vez finalizado esto, vuelve al mismo recorrido para el pago de las retroactividades correspondientes con demora igual a la anterior. Por todo lo expuesto pedimos al señor Gobernador y a los intervinientes en estos asuntos una mayor celeridad en los trámites, ya que cuando uno cobra estos montos ya pierden valor y no lo recuperamos.

Mario Oscar Rivet Vozza   

mrivetvozza@hotmail.com


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer
1

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde
2

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde

Una muestra le brinda a Gramajo Gutiérrez el homenaje que tanto se hizo esperar
3

Una muestra le brinda a Gramajo Gutiérrez el homenaje que tanto se hizo esperar

Alfredo Gramajo Gutiérrez, el pintor olvidado: historia de un largo desencuentro
4

Alfredo Gramajo Gutiérrez, el pintor olvidado: historia de un largo desencuentro

Estreno de cine: el regreso de He-Man a Eternia y a la pantalla grande
5

Estreno de cine: el regreso de He-Man a Eternia y a la pantalla grande

Ranking notas premium
Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral
1

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

Argentina Hace II: sin fondos, se cae la obra para remozar un tramo de Canal Sur
2

"Argentina Hace II": sin fondos, se cae la obra para remozar un tramo de Canal Sur

Nuevo frente judicial en la UNT: impugnan ante la Cámara la elección en Psicología y recusan al vocal Leal
3

Nuevo frente judicial en la UNT: impugnan ante la Cámara la elección en Psicología y recusan al vocal Leal

Perdió un brazo tras una descarga de 13.200 voltios y ahora competirá en el Mundial de aguas abiertas
4

Perdió un brazo tras una descarga de 13.200 voltios y ahora competirá en el Mundial de aguas abiertas

La suba del boleto, en debate: estiman una votación ceñida en el Concejo Deliberante capitalino
5

La suba del boleto, en debate: estiman una votación ceñida en el Concejo Deliberante capitalino

Más Noticias
Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Investigan un posible caso de violencia de género en Aguilares

Investigan un posible caso de violencia de género en Aguilares

Macchiarola tildó a Catalán de ser sectario: “Sospecho que tiene algún acuerdo con el peronismo”

Macchiarola tildó a Catalán de ser sectario: “Sospecho que tiene algún acuerdo con el peronismo”

Agustín Romano Norri busca rediseñar el transporte con apoyo de Rodríguez Larreta

Agustín Romano Norri busca rediseñar el transporte con apoyo de Rodríguez Larreta

Guerra Rusia-Ucrania: varios drones ucranianos golpean San Petersburgo

Guerra Rusia-Ucrania: varios drones ucranianos golpean San Petersburgo

Estreno de cine: “Scary Movie 6” reactualiza la parodia de terror

Estreno de cine: “Scary Movie 6” reactualiza la parodia de terror

Estreno de cine: el regreso de He-Man a Eternia y a la pantalla grande

Estreno de cine: el regreso de He-Man a Eternia y a la pantalla grande

Alfredo Gramajo Gutiérrez, el pintor olvidado: historia de un largo desencuentro

Alfredo Gramajo Gutiérrez, el pintor olvidado: historia de un largo desencuentro

Comentarios