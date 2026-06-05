Supuesto ataque: la joven del caso de Aguilares no denunció ningún delito

Paralelamente, los investigadores se entrevistaron con los familiares de la chica, oriunda de La Cocha. Informaron que la habían visto por última vez el viernes y que en otras ocasiones también se había ausentado durante varios días. La madre confirmó que se comunicó con ella y le pidió que regresara, pero se negó a hacerlo. Todos coincidieron en señalar que la encontraron angustiada porque se había enterado de la viralización de los videos en los que aparece.