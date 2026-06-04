Investigan un posible caso de violencia de género en Aguilares

La Policía y el Ministerio Público Fiscal investigan un posible caso de abuso sexual en Aguilares, luego de rescatar a una joven que gritaba desde el techo de una vivienda y amenazaba con arrojarse. Los pesquisas esperan a que la mujer, que está internada en el hospital de Aguilares, reciba el alta para que pueda dar su versión de los hechos. Hay un aprehendido.
Según le informó a LA GACETA el jefe de la comisaría de Aguilares, Miguel Arias, ayer al mediodía un grupo de albañiles alertaron que mientras trabajaban observaron que en la vivienda de al lado una joven semidesnuda había salido por una ventana de la planta alta y amenazaba con arrojarse desde el techo. Mientras aguardaban a la policía, se acercaron a auxiliarla.
Cuando los efectivos llegaron, constataron que en el inmueble había dos personas, la joven de 18 años y el habitante de la propiedad, de 30 años. “Por lo que indicaron los vecinos, la noche anterior se habría desarrollado una reunión en la vivienda donde se consumieron bebidas alcohólicas y luego quedaron ellos dos en la propiedad”, dijo Arias. Una vez que pudieron contener a la mujer, fue trasladada al hospital de Aguilares, donde le suministraron calmantes y la dejaron internada en observación. Según informó el comisario, no habría sufrido lesiones físicas.
Videos del episodio
Debido a los gritos y al estado en el que se encontraba la joven, rápidamente se difundieron videos del episodio por WhatsApp y redes sociales, advirtiendo que podría tratarse de un caso de violencia de género. “Quienes la asistieron declararon que ella en ningún momento expresó haber estado secuestrada, atada o haber sufrido algún tipo de abuso. Estamos esperando que se recupere y que esté en condiciones de declarar así podemos determinar lo que pasó de boca de ella”, indicó.
El caso está en manos de la Unidad Fiscal de Violencia de Género del Centro Judicial Concepción, al mando de Jorge Echaide. En primera instancia, se ordenó la aprehensión del hombre que estaba junto a la joven ante un posible caso de violencia.
Mientras aguardaban a que la víctima diera su versión de los hechos, tomaron declaración a los testigos y vecinos y se comunicaron con la madre de la joven. “Ellas viven en La Cocha. La mujer nos contó que su hija suele salir durante varios días y después regresa a la casa. En esta oportunidad había salido el sábado, pero no presentó una denuncia porque estuvo en comunicación con ella durante este tiempo. Justamente el día anterior al hecho habían hablado por teléfono y ella le pedía que regresara”, dijo Arias.