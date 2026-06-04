Investigan un posible caso de violencia de género en Aguilares

Mientras aguardaban a que la víctima diera su versión de los hechos, tomaron declaración a los testigos y vecinos y se comunicaron con la madre de la joven. “Ellas viven en La Cocha. La mujer nos contó que su hija suele salir durante varios días y después regresa a la casa. En esta oportunidad había salido el sábado, pero no presentó una denuncia porque estuvo en comunicación con ella durante este tiempo. Justamente el día anterior al hecho habían hablado por teléfono y ella le pedía que regresara”, dijo Arias.