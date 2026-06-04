Adabel Guerrero sorprendió con un anuncio inesperado tras su separación de Martín Lamela

Resumen para apurados
- Adabel Guerrero lanzará su debut musical junto a Leo Travaglio el 11 de junio en el Gorriti Art Center, buscando renovar su carrera tras separarse de Martín Lamela.
- Tras confirmar su ruptura luego de 17 años de relación, la bailarina bajó su perfil mediático y ahora se une al productor Travaglio para grabar la canción "Un poco más".
- Este proyecto marca un giro drástico en la trayectoria de Guerrero hacia el canto, consolidando su reinvención profesional y personal en una nueva etapa de su vida.
Adabel Guerrero volvió a ser noticia luego de que se viralizara un comunicado sobre un nuevo proyecto artístico que sorprendió a sus seguidores. La bailarina había estado muy expuesta mediáticamente tras confirmar su separación de Martín Lamela, con quien compartió 17 años de relación y tuvo a su hija Lola. Después de recorrer distintos programas para hablar del tema, decidió bajar el perfil para atravesar el duelo amoroso con mayor tranquilidad.
Sin embargo, en las últimas horas su nombre volvió a circular con fuerza en redes sociales por un anuncio inesperado: su desembarco en el mundo de la música.
Según se informó en un comunicado difundido recientemente, Guerrero participará de una colaboración junto a Leo Travaglio, productor, compositor y dueño del reconocido boliche Esperanto.
“El miércoles 11 de junio en Gorriti Art Center, el productor y compositor presentará en vivo ‘Un poco más’, un feat con Adabel Guerrero. Habrá invitados del ambiente artístico y cobertura de prensa”, señalaron en el mensaje que rápidamente comenzó a compartirse en redes.
La noticia generó sorpresa entre los seguidores de la artista, acostumbrados a verla brillar sobre el escenario desde la danza y el teatro.
En paralelo, Travaglio también expresó públicamente su entusiasmo por el proyecto conjunto. “Feliz de contarles que ya está todo listo para el lanzamiento de una nueva canción que tengo el orgullo de haber grabado con mi adorada amiga Adabel Guerrero, que le puso su hermosa voz, amor y toda su belleza y energía a este proyecto”, escribió en sus redes sociales.
La separación de Martín Lamela
Semanas atrás, Adabel Guerrero había confirmado públicamente que ya no era feliz en su relación con Martín Lamela.
Durante una entrevista en “LAM” (América), sorprendió al revelar que hacía dos años que no dormía junto a su marido y explicó los motivos detrás de esa decisión.
Según contó, tanto Lamela como la hija de ambos solían despertarla saltando sobre la cama desde temprano y eso afectaba seriamente su descanso.
La bailarina explicó que muchas veces regresaba a su casa cerca de las 5 de la mañana luego de realizar varias funciones de “Sex”, por lo que necesitaba dormir y terminó optando por mudarse de habitación.
Además, Guerrero no desmintió las versiones sobre un nuevo romance. Reconoció que está conociendo a Rodrigo Alenaz, amigo de Valeria Archimó, y dio algunos detalles sobre su actividad laboral.
“Es del mundo del karting”, comentó la artista. Actualmente, Alenaz se desempeña como director de Rotax, una reconocida marca de motores de alto rendimiento.