Adabel Guerrero sorprendió con un anuncio inesperado tras su separación de Martín Lamela

Adabel Guerrero volvió a ser noticia luego de que se viralizara un comunicado sobre un nuevo proyecto artístico que sorprendió a sus seguidores. La bailarina había estado muy expuesta mediáticamente tras confirmar su separación de Martín Lamela, con quien compartió 17 años de relación y tuvo a su hija Lola. Después de recorrer distintos programas para hablar del tema, decidió bajar el perfil para atravesar el duelo amoroso con mayor tranquilidad.