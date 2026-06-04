Choque fatal en la Riccheri: se viralizó un video de Janice Sochas manejando a más de 200 km/h antes del accidente
La joven de 21 años conducía el BMW involucrado en el choque en cadena que terminó con la muerte de un hombre de 48 años. Las imágenes fueron eliminadas de sus redes sociales tras hacerse públicas.
Resumen para apurados
- Janice Sochas protagonizó el miércoles un choque fatal en la autopista Riccheri (Ezeiza) donde murió un hombre, tras viralizarse un video donde manejaba a más de 200 km/h.
- El BMW de la conductora chocó con otros dos autos. Además de la velocidad extrema, la policía halló un arma de guerra que su acompañante intentó ocultar y marihuana en el auto.
- La Justicia evalúa imputar a Sochas por homicidio culposo. Las pericias accidentológicas, cámaras y el video viral serán determinantes para definir su responsabilidad penal.
La investigación por el choque fatal ocurrido en la autopista Riccheri sumó un nuevo elemento en las últimas horas: se viralizó un video en el que Eugenia Janice Sochas, la conductora del BMW involucrado en el accidente, aparece manejando a más de 200 kilómetros por hora.
Sochas, de 21 años, es amiga de Nicole Verón, la expolicía de la Ciudad que fue expulsada de la fuerza luego de difundir contenido erótico en plataformas para adultos. Ambas viajaban en el vehículo al momento del siniestro ocurrido en Ezeiza, donde murió Hugo Javier López, de 48 años.
Las imágenes, difundidas originalmente en redes sociales, muestran a la joven conduciendo a alta velocidad mientras escucha música a elevado volumen. Tras la repercusión mediática del caso, el material fue eliminado de su cuenta de Instagram.
Quién es Janice Sochas
Janice Sochas es modelo e influencer y mantiene una estrecha amistad con Nicole Verón, a quien suele presentar públicamente como una "hermana". Ambas compartían publicaciones en redes sociales y también generaban contenido para plataformas de suscripción.
Ahora, la joven quedó bajo la lupa de la Justicia, que busca determinar si circulaba a exceso de velocidad al momento del choque y si tuvo responsabilidad en el accidente que terminó con una víctima fatal.
Uno de los últimos posteos publicados por Sochas antes del siniestro mostraba a ambas jóvenes posando junto al BMW involucrado en el hecho. La publicación estaba acompañada por la frase: "Así es la vida".
Cómo fue el choque fatal en la autopista Riccheri
El accidente ocurrió el miércoles en el kilómetro 23,6 de la autopista Riccheri, a la altura de Ezeiza.
De acuerdo con la investigación preliminar, el BMW conducido por Sochas estuvo involucrado en una colisión múltiple junto a un Toyota Etios y una Ford Ecosport.
Como consecuencia del impacto, Hugo Javier López, conductor de la camioneta, salió despedido del vehículo y falleció en el lugar. Personal policial y equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en la zona.
El hallazgo de un arma y droga cambió la investigación
La causa tomó un giro inesperado cuando los efectivos detectaron una situación sospechosa protagonizada por Nicole Verón.
Según consta en la investigación, la exagente habría intentado ocultar una pistola Bersa calibre 9 milímetros en un móvil policial. Posteriormente, los efectivos hallaron el arma con su cargador colocado y municiones aptas para el disparo.
Durante la inspección del BMW también se encontró marihuana, motivo por el cual la fiscalía abrió una investigación paralela para determinar si existía alguna actividad vinculada a la comercialización de estupefacientes.
A raíz de estos hallazgos, Verón fue imputada por tenencia ilegal de arma de guerra. Sin embargo, tanto ella como Sochas recuperaron la libertad tras ser notificadas de las actuaciones judiciales.
Qué investiga la Justicia
Los investigadores intentan establecer las causas exactas del choque y determinar si la velocidad a la que circulaba el BMW fue un factor determinante en el accidente.
Las pericias accidentológicas, el análisis de cámaras de seguridad y los antecedentes de conducción de la joven serán claves para definir eventuales responsabilidades penales en una causa que podría derivar en una imputación por homicidio culposo.