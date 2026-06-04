La oscura trama detrás del accidente: qué le encontraron a Nicole Verón, la expolicía que se hizo viral por sus videos eróticos

Resumen para apurados
- Nicole Verón, expolicía viral por videos eróticos, fue detenida este miércoles tras un choque fatal en la autopista Riccheri (Ezeiza) por hallar armas y drogas en su auto.
- Exonerada por usar uniforme en redes, Verón viajaba en un BMW que chocó en cadena. Luego, la policía halló drogas en el auto y una pistola 9mm que ella ocultó en el patrullero.
- La detenida enfrenta cargos por homicidio culposo y tenencia de arma de guerra. El caso expone el grave trasfondo delictivo de la exoficial tras su escandalosa baja de la fuerza.
Nicole Verón, la exintegrante de la Policía de la Ciudad que se volvió conocida por publicar contenido erótico en redes sociales utilizando el uniforme policial, fue detenida luego de verse involucrada en un accidente fatal ocurrido en la Autopista Riccheri.
La mujer quedó a disposición de la Justicia tras un choque múltiple registrado este miércoles en el partido bonaerense de Ezeiza. Durante los procedimientos posteriores al siniestro, las autoridades encontraron drogas, elementos para fraccionamiento y un arma de fuego.
Un choque en cadena terminó con una víctima fatal
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 23,6 de la Autopista Riccheri y tuvo como protagonistas a tres vehículos.
Como consecuencia del impacto, Hugo Javier López, de 48 años, quien conducía una Ford Ecosport, salió despedido del vehículo y falleció en el lugar producto de las graves lesiones sufridas.
Tras el siniestro, efectivos policiales, personal de emergencias y peritos trabajaron en la zona para determinar las causas del hecho.
Verón viajaba como acompañante en un automóvil BMW junto a otras dos mujeres cuando ocurrió el choque.
Qué encontraron en el vehículo
Durante las tareas de inspección realizadas por los investigadores, se detectó la presencia de sustancias ilegales y elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de drogas dentro del vehículo en el que se trasladaba la expolicía.
Además, según trascendió de fuentes de la investigación, los agentes observaron movimientos sospechosos de Verón mientras permanecía en un patrullero de la Policía Federal.
Posteriormente, al revisar el móvil policial, encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador y municiones oculta debajo de uno de los asientos.
A raíz de estos hallazgos, la Justicia dispuso su detención bajo las acusaciones de homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito.
Quién es Nicole Verón
Nicole Verón alcanzó notoriedad pública a fines del año pasado cuando comenzaron a circular en redes sociales videos de contenido erótico en los que aparecía utilizando prendas y elementos identificatorios de la Policía de la Ciudad.
Inicialmente se especuló con que se trataba de un disfraz, pero posteriormente se confirmó que era una agente en actividad con varios años de servicio dentro de la fuerza porteña.
La difusión de ese material derivó en una investigación administrativa que concluyó con su apartamiento y posterior exoneración.
La explicación que dio tras ser separada de la fuerza
Luego de quedar fuera de la Policía de la Ciudad, Verón realizó un descargo público en el que aseguró que había comenzado a generar contenido para adultos debido a problemas económicos.
Según manifestó en aquel momento, atravesaba una licencia médica que había reducido significativamente sus ingresos y aseguró que buscó una alternativa laboral para afrontar sus gastos cotidianos.