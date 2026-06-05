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Desplazamiento de poblaciones: cuáles son las crisis “más olvidadas” del mundo

El desplazamiento de poblaciones en Colombia, Honduras y Ecuador está entre las tragedias sociales sin vía de solución. Sudán y RD Congo encabezan la lista.

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Hace 3 Hs

OSLO, Noruega.- Las crisis de desplazamiento en Colombia, Honduras y Ecuador están entre “las más olvidadas” del mundo, según la clasificación anual del Consejo Noruego para Refugiados (NRC), encabezada por Sudán y la República Democrática del Congo (RDC).

En un comunicado publicado ayer, la ONG atribuye esta falta de interés al nacionalismo y el rearme de los países ricos, entre otros factores.

La crisis en Colombia ocupó el tercer lugar de la clasificación en 2025. El país, desgarrado desde hace más de 60 años por un conflicto interno en el que se entremezclan guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y fuerzas de seguridad, se encuentra, según la ONG, “atrapado en la montaña rusa del olvido”.

“Las personas afectadas por este conflicto no han encontrado ninguna solución duradera. Demasiadas de ellas se ven desplazadas una y otra vez y atrapadas, sin perspectivas de salida”, comentó Giovanni Rizzo, responsable del NRC en este país.

En total, un millón y medio de personas se vieron afectadas por el conflicto y la violencia en 2025, tres veces más que el año anterior, pero la respuesta humanitaria “solo contó con una financiación del 28,7%”, según la ONG.

La lista de la vergüenza

A Sudán, la RDC y Colombia le siguen en la clasificación Yemen, Afganistán, Honduras, Ecuador, Camerún, Nigeria y Mozambique.

La lista de la ONG se basa en tres criterios: la falta de financiación humanitaria, de cobertura mediática y de voluntad política por parte de la comunidad internacional.

En Honduras, la respuesta humanitaria solo contó el año pasado “con un 11% de financiación”, y el país comenzó 2026 excluido de la planificación de la respuesta humanitaria internacional.

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Por su parte, Ecuador “se ha convertido en solo unos años en el país más violento de Latinoamérica”. En 2025, “las tasas de homicidio aumentaron un 40% con respecto al año anterior”.

“¿Cómo le explicamos al mundo que un mensaje de WhatsApp de un grupo de crimen organizado tiene un impacto comparable al de un arma? Obliga a familias enteras a huir de la noche a la mañana”, declaró Francesco Volpi, responsable para Ecuador.

África llora

Pero es el continente africano el que cuenta con el mayor número de países en esta clasificación, liderada por Sudán.

Este país, devastado desde 2023 por un sangriento conflicto entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), cuenta con más de nueve millones de desplazados internos, señala el NRC.

Otros cuatro millones de sudaneses han huido a países vecinos y cerca de 19,5 millones de personas padecen hambre, agrega.

El secretario general del NRC, Jan Egeland, explicó a la cadena noruega NRK que “los países (ricos) se han encerrado mucho más en sí mismos, se han vuelto más nacionalistas”.

“El rearme es ahora una prioridad absoluta porque debemos garantizar nuestra propia seguridad en Europa. Está (el presidente ruso Vladimir) Putin amenazando, etc. Pero se nos olvida que habrá pandemias, movimientos migratorios y enormes pérdidas de vidas humanas si no invertimos en la esperanza en otros continentes”, afirmó.

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