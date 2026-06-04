Gendarmes secuestraron casi 44.000 atados de cigarrillos y más de tres toneladas de hojas de coca en Salta

Resumen para apurados
- Gendarmería Nacional secuestró más de tres toneladas de hojas de coca y 44.000 atados de cigarrillos de contrabando en Agua Blanca, Salta, tras un operativo fronterizo.
- El secuestro ocurrió cuando los contrabandistas escaparon y abandonaron la carga al ver a los efectivos que patrullaban la Ruta 50, cerca de la frontera con Bolivia.
- La Fiscalía Federal de Orán dispuso la incautación de la mercadería ilegal por infracción aduanera, reforzando la lucha contra el contrabando en el norte del país.
Un importante operativo contra el contrabando permitió a efectivos de Gendarmería Nacional secuestrar 43.950 atados de cigarrillos de origen extranjero y 3.366 kilos de hojas de coca en estado natural, en un procedimiento realizado en la localidad fronteriza de Agua Blanca, departamento Orán.
El operativo estuvo a cargo de integrantes de la Sección "Agua Blanca", dependiente del Escuadrón 20 "Orán", quienes actuaron en conjunto con personal del Destacamento Móvil 3 mientras desarrollaban patrullajes preventivos sobre la Ruta Nacional 50, en un sector conocido como "El Paso", cercano al río Bermejo.
Detectaron a un grupo transportando bultos
Durante el recorrido, los gendarmes observaron a varias personas que trasladaban grandes bultos sobre sus espaldas. Al aproximarse para realizar un control, los involucrados advirtieron la presencia de los uniformados y escaparon rápidamente, aprovechando las características geográficas de la zona para evadir a las autoridades.
Tras asegurar el lugar, los efectivos procedieron a trasladar los paquetes abandonados hasta la sede de la subunidad para efectuar una inspección detallada.
Más de tres toneladas de hojas de coca y miles de cigarrillos
En presencia de testigos, los funcionarios abrieron los bultos y constataron que contenían 43.950 atados de cigarrillos de origen extranjero y 3.366 kilogramos de hojas de coca en estado natural.
La mercadería era transportada de manera irregular y sin la documentación correspondiente para acreditar su ingreso legal al país.
Intervención de la Justicia Federal
La Unidad Fiscal Federal de Orán tomó intervención en el caso y dispuso el secuestro de toda la mercadería por encontrarse en infracción a la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero.
El procedimiento se enmarca en los controles permanentes que realiza Gendarmería Nacional en la frontera norte del país para combatir el contrabando y otros delitos transnacionales vinculados al tráfico ilegal de mercancías.