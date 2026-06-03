Seguridad

Salta: Gendarmería realizó nueve allanamientos por una presunta red de fraude con pensiones por invalidez

La investigación apunta a una organización que habría utilizado certificados médicos falsos, estudios adulterados y punteros políticos para obtener pensiones por discapacidad de manera irregular en el departamento de Anta.

Hospita allanado por Gendarmería.
Hospita allanado por Gendarmería. GENDARMERÍA NACIONAL.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería realizó nueve allanamientos en Salta para desarticular una red que cometía fraude al Estado mediante la gestión de pensiones por invalidez falsas.
  • La banda reclutaba a personas vulnerables a través de punteros políticos y utilizaba certificados médicos apócrifos y radiografías duplicadas para aprobar los trámites.
  • La Justicia analiza las pruebas secuestradas y prevé imputar a más médicos y funcionarios implicados, mientras evalúa el perjuicio económico total ocasionado al Estado.
Resumen generado con IA

Una investigación federal por presunto fraude con pensiones por invalidez derivó en nueve allanamientos simultáneos realizados por Gendarmería Nacional en distintas localidades de la provincia de Salta. La causa busca desarticular una organización acusada de gestionar beneficios previsionales mediante documentación médica apócrifa y certificados de discapacidad presuntamente falsificados.

Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Salta", tras más de un año y medio de tareas de inteligencia, análisis documental y cruces de información ordenados por la Justicia Federal.

Las medidas se concretaron en las localidades de Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal, todas ubicadas en el departamento de Anta.

Cómo funcionaba la presunta maniobra

Según la investigación coordinada por la Unidad Fiscal Federal de Salta, la organización habría montado un esquema destinado a obtener pensiones por invalidez para personas que no presentaban las patologías declaradas en los expedientes.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la estructura contaba con la participación de profesionales de la salud, intermediarios políticos y funcionarios que facilitaban la aprobación de los trámites.

La maniobra consistía en reclutar principalmente a familias vulnerables de la zona mediante punteros políticos que ofrecían gestionar beneficios económicos permanentes. A cambio, los beneficiarios debían responder con apoyo electoral.

Los investigadores sostienen que la operatoria habría sido impulsada por un exfuncionario municipal con influencia política en una de las localidades del departamento de Anta.

Certificados falsos y estudios médicos duplicados

Uno de los aspectos más graves detectados durante la pesquisa fue la utilización de documentación médica presuntamente falsificada para justificar discapacidades inexistentes.

Las patologías más frecuentes utilizadas en los expedientes investigados eran la enfermedad de Chagas y severas afecciones de columna vertebral.

Según la causa, médicos, bioquímicos y enfermeros emitían certificados respaldados por estudios adulterados. Además, se detectó que laboratorios vinculados a la organización habrían confeccionado resultados falsos para respaldar las solicitudes de pensión.

Los investigadores descubrieron que una misma radiografía era utilizada en distintos expedientes y que numerosos estudios clínicos presentaban similitudes incompatibles con pacientes diferentes.

Incluso, la Justicia investiga casos en los que certificados de discapacidad habrían sido firmados por personas que no poseían título médico habilitante.

Los allanamientos que complican a los sospechosos

La causa tuvo un primer avance importante en septiembre de 2025, cuando la Justicia Federal ordenó allanamientos en hospitales, clínicas privadas y domicilios particulares.

Aquellos procedimientos permitieron secuestrar documentación y dispositivos electrónicos que dieron origen a las primeras imputaciones por presunta asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

A partir del análisis de ese material, la investigación avanzó hacia una segunda etapa que derivó en los nueve allanamientos realizados esta semana por orden del Juzgado Federal de Garantías N° 2.

Radiografías sin nombre y estudios positivos de Chagas

Durante los últimos procedimientos, los gendarmes hallaron una importante cantidad de documentación médica que, según los investigadores, reforzaría la hipótesis de fraude.

Entre los elementos secuestrados se encontraron radiografías de tórax y columna pertenecientes a distintas personas. Muchas de ellas presentaban diagnósticos similares y algunas tenían espacios en blanco destinados a completar posteriormente los datos del supuesto paciente.

También fueron incautados estudios clínicos con resultados positivos para enfermedad de Chagas que serían copias de análisis originales utilizados en otros expedientes.

Para los investigadores, estos hallazgos constituyen una evidencia clave sobre el funcionamiento del presunto esquema de falsificación documental.

Podrían imputar a más médicos y funcionarios

Tras los allanamientos, la Justicia Federal continúa analizando la documentación y los dispositivos secuestrados.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que las nuevas pruebas podrían derivar en la imputación de al menos ocho personas más en los próximos días.

Entre los posibles nuevos acusados figuran tres médicos y varios funcionarios con responsabilidades políticas en la provincia.

La causa permanece en plena etapa investigativa y busca determinar el alcance total de la presunta maniobra, así como el perjuicio económico ocasionado al Estado por el otorgamiento irregular de pensiones por invalidez.

Temas SaltaGendarmería Nacional Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Incineraron más de tres toneladas de droga secuestrada en operativos realizados en Salta

Incineraron más de tres toneladas de droga secuestrada en operativos realizados en Salta

El vuelo narco que encendió las alarmas en toda la región

El vuelo narco que encendió las alarmas en toda la región

Lo más popular
Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza
1

Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza

El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas
2

El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece
3

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio
4

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

Murió Tony Rodríguez, el titán tucumano que corrió por los niños con cáncer y terminó vencido por el olvido
5

Murió "Tony" Rodríguez, el titán tucumano que corrió por los niños con cáncer y terminó vencido por el olvido

Ranking notas premium
Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial
1

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley
2

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán
3

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas
4

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas

Así es el centro cultural que diseñó César Pelli para albergar las obras de Lola Mora en Jujuy
5

Así es el centro cultural que diseñó César Pelli para albergar las obras de Lola Mora en Jujuy

Más Noticias
Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza

Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza

Marcha Ni Una Menos: “Retrocedimos en derechos y hoy es más difícil salir de la violencia”

Marcha Ni Una Menos: “Retrocedimos en derechos y hoy es más difícil salir de la violencia”

Una policía y su padre murieron al chocar su moto contra un camión cerca del Mercofrut

Una policía y su padre murieron al chocar su moto contra un camión cerca del Mercofrut

Femicidio de Agostina Vega: el padre cuestionó a su ex pareja y pidió la imputación de los cómplices de Barrelier

Femicidio de Agostina Vega: el padre cuestionó a su ex pareja y pidió la imputación de los cómplices de Barrelier

Cómo son y qué provocan las drogas sintéticas secuestradas en Tucumán

Cómo son y qué provocan las drogas sintéticas secuestradas en Tucumán

Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles

Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles

Drogas sintéticas en Tucumán: ¿las fiestas electrónicas volvieron a quedar en la mira?

Drogas sintéticas en Tucumán: ¿las fiestas electrónicas volvieron a quedar en la mira?

El vuelo narco que encendió las alarmas en toda la región

El vuelo narco que encendió las alarmas en toda la región

Comentarios