Balance en Atlético Tucumán: los aciertos y las cuentas pendientes que dejó el semestre del "Decano"

Lo peor

1. Refuerzos que no aportaron lo suficiente. Atlético incorporó nueve jugadores en el mercado de verano y sólo dos tuvieron un impacto real en el equipo. Uno de ellos -lastimosamente- fue Gastón Suso, uno de los futbolistas más regulares del año, quien sufrió una rotura de ligamentos y no jugará más en este 2026. El otro fue Luis Ingolotti, aunque bastante criticado, fue titular en todos los partidos del Apertura y mostró una mejoría de nivel desde aquella tarde en la que le contuvo un penal a Alejo Véliz en la derrota con Rosario Central.