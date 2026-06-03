Piden pista: la Reserva de Atlético Tucumán goleó a Instituto y le mete presión a Falcioni de cara a la pretemporada

A falta de solo dos fechas para la conclusión de la etapa regular, el panorama de la clasificación quedó muy favorable para los dirigidos por Ramiro González: acumulan 27 puntos, dos más que River, el primero de los que hoy estaría quedando afuera. Sin embargo, más allá del gran paso colectivo dado en “La Docta”, el verdadero valor de la tarde estuvo en el rendimiento de los nombres propios. El trasfondo de varios de estos jugadores tiene historia: fueron promovidos por Hugo Colace cuando el ex entrenador de la Reserva asumió la conducción del primer equipo a principios de año. Con la llegada de Julio César Falcioni al banco de Primera, regresaron al selectivo para ganar rodaje. Lejos de recibir el golpe con resignación, el partido de hoy funciona como el argumento perfecto para demostrar que están listos para cuando se presente una nueva oportunidad.