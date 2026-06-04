Motos, camillas ausentes y rezos: por qué la Liga Tucumana no exige ambulancias en sus partidos

Sostiene que el universo de la Liga es demasiado grande para las herramientas disponibles y apunta a que, más allá del factor económico, el verdadero cuello de botella es la escasez de unidades de traslado en Tucumán. Según explica el directivo, un convenio con el sector privado o el sistema público (107) colapsaría el servicio para el resto de la sociedad. “Si ponés una ambulancia en cada partido de Tucumán, dejás sin servicio a la comunidad. Hay que tener en cuenta cómo se distribuye el fútbol acá: tenés un equipo desde Burruyacú hasta Alberdi, y si esos pueblos no cuentan con dos o tres ambulancias disponibles, es imposible”, explica.