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Uno de cada cinco jóvenes ya usa chatbots para hablar de salud mental

Un estudio publicado en JAMA Pediatrics reveló que casi el 20% de adolescentes y adultos jóvenes utilizó chatbots de IA para recibir orientación emocional.

IA COMO PSICÓLOGO. El crecimiento de estos chatbots muestra cómo la tecnología empezó a ocupar un lugar cada vez más íntimo en la vida de los jóvenes. / IA
IA COMO PSICÓLOGO. El crecimiento de estos chatbots muestra cómo la tecnología empezó a ocupar un lugar cada vez más íntimo en la vida de los jóvenes. / IA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio de JAMA Pediatrics reveló que casi el 20% de los jóvenes en EE. UU. usó chatbots de IA para buscar apoyo emocional este año ante la crisis de acceso a la salud mental.
  • La inmediatez y la gratuidad impulsan el uso de ChatGPT o Character.AI, pero el 63% oculta esta práctica y los expertos alertan sobre respuestas fallidas ante crisis graves.
  • Este fenómeno presiona por una regulación federal urgente y por la implementación de medidas de seguridad en las empresas, ya que la IA no reemplaza la terapia profesional.
Resumen generado con IA

La escena se repite cada vez más seguido: un adolescente solo en su habitación, el celular iluminando la cara y una conversación abierta con un chatbot. Del otro lado no hay un amigo, un familiar ni un psicólogo. Hay inteligencia artificial.

Un estudio publicado en la revista JAMA Pediatrics reveló que uno de cada cinco adolescentes y adultos jóvenes en Estados Unidos usó chatbots de inteligencia artificial para buscar apoyo emocional o consejos sobre salud mental durante el último año. La investigación incluyó jóvenes de entre 12 y 21 años y encendió alarmas entre especialistas, docentes y autoridades sanitarias.

Ansiedad, estrés y una pantalla disponible las 24 horas

El trabajo fue realizado por investigadores del instituto RAND y tomó como base una encuesta nacional hecha en noviembre de 2025. Los resultados mostraron un crecimiento rápido en el uso de plataformas como ChatGPT, Google Gemini y Character.AI para hablar sobre tristeza, ansiedad, enojo o estrés.

Según el informe, muchos jóvenes eligen estas herramientas porque están disponibles todo el tiempo, no requieren turnos y permiten mantener conversaciones privadas sin exponerse frente a otras personas.

La investigación también detectó otro dato que preocupa: el 63% de quienes usaron estos chatbots no se lo contó a nadie de su entorno.

El problema detrás del fenómeno

El crecimiento de estas plataformas aparece en medio de una crisis de acceso a la salud mental. En Estados Unidos, conseguir atención psicológica puede implicar altos costos, meses de espera o falta de profesionales disponibles, especialmente fuera de las grandes ciudades.

Para muchos adolescentes, los chatbots aparecen como una opción inmediata y gratuita. Más del 40% de los usuarios afirmó utilizar estas herramientas al menos una vez por mes y la mayoría describió la experiencia como útil.

Sin embargo, especialistas advierten que sentirse escuchado no significa recibir ayuda adecuada.

Los riesgos que preocupan a los expertos

Uno de los principales temores es que los chatbots respondan mal frente a situaciones graves. Investigaciones recientes detectaron que muchas plataformas no saben actuar correctamente ante casos relacionados con pensamientos suicidas, autolesiones o crisis emocionales profundas.

Además, expertos en salud mental alertaron sobre el riesgo de generar dependencia emocional con sistemas diseñados para imitar conversaciones humanas.

Jodi Halpern, psiquiatra de la Universidad de California en Berkeley, sostuvo que estas herramientas “no deberían simular relaciones emocionales” porque podrían afectar especialmente a adolescentes vulnerables.

También preocupa la falta de regulación. Actualmente, gran parte de las plataformas funcionan bajo sistemas de autorregulación y todavía no existen estándares federales obligatorios para controlar cómo actúan estos servicios en temas sensibles.

Qué están haciendo las empresas tecnológicas

Frente a las críticas, algunas compañías comenzaron a incorporar herramientas de seguridad. OpenAI informó que ChatGPT cuenta con sistemas para detectar posibles crisis emocionales y derivar a servicios de emergencia en situaciones graves.

Algunos estados de Estados Unidos también avanzaron con medidas específicas. California y Nueva York aprobaron normas para obligar a ciertos chatbots a recomendar líneas de ayuda o asistencia profesional ante riesgos de autolesión o suicidio.

Aun así, especialistas remarcan que estas plataformas no pueden reemplazar la atención psicológica profesional.

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