Detienen a un hombre que intentaba ingresar al país con más de cinco kilos de cocaína

Los efectivos de Gendarmería Nacional del Destacamento Móvil 3 con apoyo de la Sección “Aguas Blancas” dependiente del Escuadrón 20 "Orán", observaron a un ciudadano que intentaba cruzar por un sendero no habilitado en inmediaciones del cruce internacional con el Estado Plurinacional de Bolivia, con intenciones de ingresar al país.