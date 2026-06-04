Seguridad

Detienen a un hombre que intentaba ingresar al país con más de cinco kilos de cocaína

Ocurrió en el paso no habilitado “Los Gomones”, donde los gendarmes detectaron la droga dentro de la mochila del involucrado.

Detienen a un hombre que intentaba ingresar al país con más de cinco kilos de cocaína
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmes detuvieron en Orán, Salta, a un hombre que intentaba ingresar desde Bolivia por un paso ilegal con más de 5 kilos de cocaína ocultos en su mochila.
  • El arresto ocurrió en el paso no habilitado Los Gomones. Al revisar la mochila del sospechoso, personal forense constató que transportaba 5,54 kilos de la sustancia ilegal.
  • La Fiscalía Descentralizada de Orán ordenó la detención del implicado y el secuestro de la droga, intensificando los controles en los pasos fronterizos informales.
Resumen generado con IA

Los efectivos de Gendarmería Nacional del Destacamento Móvil 3 con apoyo de la Sección “Aguas Blancas” dependiente del Escuadrón 20 "Orán", observaron a un ciudadano que intentaba cruzar por un sendero no habilitado en inmediaciones del cruce internacional con el Estado Plurinacional de Bolivia, con intenciones de ingresar al país.

Inmediatamente, los uniformados procedieron a realizar el control preventivo sobre el hombre y su mochila, por lo que le solicitaron que exhiba su contenido en presencia de testigos hábiles.

Al abrir su mochila, los gendarmes visualizaron paquetes rectangulares de color amarillo y con características similares para el transporte de estupefacientes.  

Se tomó contacto telefónico con la Sede Fiscal Descentralizada “Orán”, quien orientó se traslade el involucrado con sus pertenencias al asiento de la unidad.

Personal de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses “Orán” realizó la prueba de orientación de campo sobre los paquetes, arrojando positivo para cocaína con un peso de 5 kilos 540 gramos.

Finalmente, el Magistrado Interviniente ordenó el secuestro de la droga, y la detención del involucrado.

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