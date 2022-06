Sushi, uno de los platos más elegidos por los tucumanos

En particular, el sushi es un plato muy elegido por los tucumanos, pero no precisamente el clásico japonés. “Si bien el sushi surge en Japón, todo lo que se consume en Argentina y Occidente tiene origen americano, con ingredientes de California. El de japón generalmente tiene pescados, mariscos y no tantos ingredientes”, dijo Rodrigo Amarillo, socio de uno de los locales gastronómicos dedicados al sushi, ubicado frente a la Plaza Urquiza. Contó que el ingrediente más elegido por el paladar tucumano es el queso. Además, existen otras tendencias.