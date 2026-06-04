Alarma en las criptomonedas: Bitcoin perdió un nivel clave y cayó a su precio más bajo en meses

A raíz de este escenario, el activo digital más importante del mundo abandonó el soporte de los 70.000 dólares por primera vez en un bimestre, situándose en valores cercanos a los 66.500 dólares tras registrar un retroceso diario del 1,1%, su marca más baja desde febrero de acuerdo con los registros de Binance. El impacto se extendió rápidamente a las divisas alternativas: Ethereum sufrió un descenso del 2,7% diario que ubicó su precio por debajo de los 1.900 dólares, mientras que BNB retrocedió un 4%. En contraposición a la tendencia generalizada del sector, el ecosistema de Hyperliquid logró diferenciarse con un repunte del 3,4%.