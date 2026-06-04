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Albon aparece en el radar de Alpine y surge un competidor para Colapinto de cara a 2027

El piloto tailandés habría mantenido conversaciones con la escudería francesa para analizar alternativas de cara a las próximas temporadas.

Albon aparece en el radar de Alpine y surge un competidor para Colapinto de cara a 2027
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Alex Albon inició contactos con Alpine para 2027 en Montreal, convirtiéndose en un competidor directo para Franco Colapinto por una butaca en la escudería francesa de F1.
  • El entorno de Albon negoció con Alpine tras un año complejo en Williams, mientras Colapinto busca consolidar su lugar en la escudería francesa bajo la dirección de Briatore.
  • El interés de Albon anticipa una fuerte disputa por las butacas de F1 para 2027, obligando a Colapinto a mantener buenos resultados para asegurar su futuro en la categoría.
Resumen generado con IA

El mercado de pilotos de la Fórmula 1 comienza a mostrar sus primeros movimientos pensando en 2027 y uno de ellos involucra directamente a Franco Colapinto. Según trascendió en medios europeos, Alex Albon, actual piloto de Williams y excompañero del argentino, mantuvo contactos con Alpine para explorar una posible incorporación en las próximas temporadas.

La información señala que el entorno del corredor tailandés aprovechó el paso de la categoría por Montreal para mantener conversaciones con distintas escuderías. Entre ellas aparecen Alpine, Aston Martin y Audi, tres equipos que podrían presentar vacantes o cambios en sus alineaciones a mediano plazo.

La situación genera atención porque Alpine es justamente la escudería donde Colapinto intenta consolidarse. Mientras Pierre Gasly tiene asegurada su continuidad por varias temporadas, el futuro del argentino más allá de 2026 todavía depende de sus resultados y de las evaluaciones que realice la estructura deportiva encabezada por Flavio Briatore.

En ese contexto, el interés de Albon aparece como un elemento más dentro de un mercado que promete moverse con fuerza durante los próximos meses. El piloto de Williams atraviesa una temporada complicada, con resultados por debajo de las expectativas y dificultades para pelear regularmente en la zona de puntos, algo que habría motivado la búsqueda de nuevas alternativas.

Una butaca codiciada en la Fórmula 1

El crecimiento deportivo de Alpine durante la actual temporada convirtió a la escudería francesa en una opción atractiva para varios pilotos. Tras un período de reconstrucción, el equipo logró acercarse a la lucha de la zona media alta y comenzó a ganar protagonismo dentro del campeonato.

Mientras tanto, Colapinto continúa enfocado en sostener su evolución dentro de la categoría. Los recientes resultados positivos fortalecieron su posición y alimentaron las expectativas sobre una futura renovación. Sin embargo, en la Fórmula 1 el mercado nunca se detiene y la aparición de nombres como Albon confirma que la pelea por los mejores asientos ya comenzó mucho antes del inicio de la temporada 2027.

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