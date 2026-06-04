Franco Colapinto recibió un guiño de la F-1 en la previa del Gran Premio de Mónaco

Mientras tanto, el piloto ya tiene la mira puesta en el histórico circuito callejero de Mónaco, donde buscará prolongar la buena racha que viene construyendo en las últimas fechas. La actividad comenzará el viernes con los entrenamientos libres, continuará el sábado con la clasificación y culminará el domingo con una de las carreras más emblemáticas y exigentes de todo el calendario de la Fórmula 1.