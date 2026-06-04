Franco Colapinto recibió un guiño de la F-1 en la previa del Gran Premio de Mónaco

Resumen para apurados
- Previo al GP de Mónaco, la Fórmula 1 elogió en redes sociales al argentino Franco Colapinto por su destacada evolución y resultados históricos obtenidos durante la temporada 2026.
- El reconocimiento llega tras lograr un séptimo puesto en Miami y un sexto en Canadá. Además, el piloto de Alpine se reunió en el Principado con el influyente Flavio Briatore.
- Con una creciente atención de fans y organizadores, Colapinto buscará prolongar su racha positiva en el exigente y tradicional circuito callejero de Mónaco el próximo fin de semana.
Franco Colapinto continúa ganando protagonismo en la Fórmula 1. A pocos días del Gran Premio de Mónaco, la máxima categoría del automovilismo le dedicó una publicación especial en sus redes sociales para destacar el crecimiento que viene mostrando durante la temporada 2026, mientras que también protagonizó un encuentro con Flavio Briatore en el Principado.
La cuenta oficial de la Fórmula 1 compartió un mensaje de apoyo al piloto argentino acompañado por un repaso de sus actuaciones en las primeras carreras del año. "Vamos, Franco", escribió la categoría al publicar una gráfica con sus resultados y una serie de imágenes que reflejan algunos de los momentos más destacados de su temporada.
Además, la publicación resaltó la evolución que mostró el piloto de Alpine en las últimas semanas. "La montaña rusa de Franco Colapinto en 2026 lo vio ascender hacia su mejor resultado histórico dos veces en el mes de mayo", señalaron desde la categoría en referencia al séptimo puesto conseguido en Miami y al sexto lugar alcanzado posteriormente en Canadá.
El reconocimiento llega en un momento de crecimiento para el argentino, que logró consolidarse dentro de la grilla y empieza a captar cada vez más atención tanto de los aficionados como de los propios organizadores de la Fórmula 1.
Una reunión con Briatore antes del desafío en Mónaco
En paralelo, Colapinto también apareció en las redes sociales de Briatore, una de las figuras más influyentes dentro de Alpine. El empresario italiano publicó una fotografía junto al argentino durante una actividad relacionada con la presentación del nuevo Alpine A390, uno de los modelos más recientes desarrollados por la marca francesa.
Mientras tanto, el piloto ya tiene la mira puesta en el histórico circuito callejero de Mónaco, donde buscará prolongar la buena racha que viene construyendo en las últimas fechas. La actividad comenzará el viernes con los entrenamientos libres, continuará el sábado con la clasificación y culminará el domingo con una de las carreras más emblemáticas y exigentes de todo el calendario de la Fórmula 1.