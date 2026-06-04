De los videos eróticos a la cárcel: detuvieron a una expolicía tras un choque fatal, con armas y drogas

Resumen para apurados
- La expolicía Nicole Verón fue detenida tras un choque fatal en la Autopista Riccheri, Ezeiza, al ser hallada con un arma de guerra y drogas en el auto donde viajaba.
- El choque de tres autos causó una muerte. Verón, conocida por videos eróticos en uniforme, intentó ocultar una pistola 9 mm y llevaba estupefacientes para fraccionar.
- La Fiscalía de Ezeiza investiga el choque y abrió causas contra Verón por tenencia ilegal de arma de guerra y presunta venta de drogas, complicando su situación procesal.
Nicole Verón, la expolicía porteña que se hizo viral por grabar contenido erótico con el uniforme de la fuerza, volvió a ser noticia por un hecho trágico. Fue detenida tras un choque en cadena en la Autopista Riccheri que dejó un muerto. La situación de Verón se complicó cuando la policía halló un arma de guerra y estupefacientes vinculados al vehículo en el que viajaba.
El accidente ocurrió en el kilómetro 23,6, a la altura de Ezeiza. Tres vehículos -un Ford Ecosport, un BMW y un Toyota Etios- colisionaron violentamente. El impacto fue fatal para Hugo Javier López, de 48 años, conductor de la Ecosport, quien salió despedido del habitáculo y murió en el acto.
Un hallazgo comprometedor
Verón viajaba como acompañante en el BMW junto a otras dos mujeres. Según fuentes policiales, en medio del caos del operativo, la joven habría intentado ocultar una pistola Bersa calibre 9 mm con cargador y municiones dentro de un patrullero de la Policía Federal.
Los efectivos detectaron el movimiento, recuperaron el arma y procedieron a su detención inmediata por tenencia ilegal de arma de guerra.
Sin embargo, los problemas para la exoficial no terminaron allí. Al requisar el BMW, los peritos encontraron drogas y elementos de fraccionamiento, lo que derivó en la apertura de una causa paralela por presunta comercialización.
La Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Ezeiza quedó a cargo de la investigación para determinar tanto las causas del choque como la procedencia del arsenal y la droga hallada.