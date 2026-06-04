De los videos eróticos a la cárcel: detuvieron a una expolicía tras un choque fatal, con armas y drogas

Nicole Verón, la expolicía porteña que se hizo viral por grabar contenido erótico con el uniforme de la fuerza, volvió a ser noticia por un hecho trágico. Fue detenida tras un choque en cadena en la Autopista Riccheri que dejó un muerto. La situación de Verón se complicó cuando la policía halló un arma de guerra y estupefacientes vinculados al vehículo en el que viajaba.