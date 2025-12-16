Secciones
Exoneraron a la mujer policía que grababa videos eróticos con el uniforme para una plataforma digital

La Secretaría de Seguridad porteña formalizó la baja de Nicole Gabriela Verón. El organismo consideró que su actitud "colisiona con los valores de la vocación policial".

Hace 15 Min

La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la exoneración de Nicole Gabriela Verón, la oficial de la Policía de la Ciudad cuyos videos de contenido erótico se viralizaron en redes sociales. La medida fue ratificada mediante la resolución N° 2025-758, firmada por el titular de la cartera, Maximiliano Piñeiro.

Los argumentos de la sanción fueron contundentes. Según las autoridades, el comportamiento de la agente "repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público". Además remarcaron que el uso del uniforme en ese contexto "colisiona palmariamente con los principios y valores rectores de la vocación policial".

El caso cobró notoriedad cuando se difundieron imágenes de Verón en la plataforma OnlyFans, donde los usuarios pagan una suscripción para acceder a material para adultos. La ahora ex oficial, de 25 años, se encontraba de licencia médica desde el 4 de junio debido a secuelas psicológicas derivadas de una situación de violencia de género con su ex pareja.

"No tuve intención de ofender a la Fuerza"

En declaraciones previas a la resolución, Verón había anticipado el desenlace. "Tengo la sensación de que voy a ser exonerada. Me citaron para notificarme sobre el sumario administrativo", había dicho. Aunque admitió su error, intentó matizar sus intenciones. "Me arrepiento, estuve mal, pero no tuve intención de ofender a la Fuerza. Empecé haciendo videos audaces con otra ropa y, al ver los resultados, fluyó", dijo.

Además del conflicto por los videos, la ex policía reveló una trama interna más compleja al asegurar haber denunciado a un comisario por acoso ante la Oficina Especializada en Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal. "Ahora quedé muy expuesta. Sigo creando contenido, pero sin el uniforme", concluyó la joven.

