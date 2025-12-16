Exoneraron a la mujer policía que grababa videos eróticos con el uniforme para una plataforma digital

"No tuve intención de ofender a la Fuerza"

En declaraciones previas a la resolución, Verón había anticipado el desenlace. "Tengo la sensación de que voy a ser exonerada. Me citaron para notificarme sobre el sumario administrativo", había dicho. Aunque admitió su error, intentó matizar sus intenciones. "Me arrepiento, estuve mal, pero no tuve intención de ofender a la Fuerza. Empecé haciendo videos audaces con otra ropa y, al ver los resultados, fluyó", dijo.