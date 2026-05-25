Seguridad

“Me pega con cables”: detuvieron al papá de la nena de 14 años acusado de abuso en Corrientes

El acusado está imputado mientras la Justicia investiga detalles del caso.

Mi papá me pega para que no hable: detuvieron al acusado de abusar de la nena de 14 años en Corrientes.
"Mi papá me pega para que no hable": detuvieron al acusado de abusar de la nena de 14 años en Corrientes. (Foto: Gentileza LT6 Goya)
Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia de Goya, Corrientes, dictó prisión preventiva para un hombre acusado de abusar y golpear a sus hijas de 14 y 11 años, tras la denuncia escolar de la mayor.
  • El caso se conoció cuando la menor fue a clases con heridas visibles. Confesó a su docente que su padre las azotaba con cables para que no revelaran los abusos que sufrían.
  • Las víctimas siguen internadas. La fiscalía prevé declaraciones en Cámara Gesell y evalúa imputar a la madre, mientras el Juzgado de Familia definirá la custodia de las niñas.
Resumen generado con IA

La Justicia de Goya, Corrientes, dictó la prisión preventiva para el padre de la adolescente de 14 años que contó que era golpeda y abusada por él desde hacía tiempo.

El acusado ya fue imputado y permanece detenido en la Comisaría Primera de Goya, mientras avanza la etapa de recolección de pruebas y peritajes psicológicos.

Las víctimas permanecen internadas en el Hospital Regional de Goya. Para evitar su revictimización, la fiscal solicitó que ambas presten declaración en Cámara Gesell. También fue citado un hermanastro que no vive en la misma casa.

La Fiscalía incorporó las declaraciones de los docentes y de los médicos que atendieron a las hermanas. Además, citarán a una compañera de curso que habría alentado a la víctima a contarle su calvario a la profesora.

Del mismo modo, se pidió un informe socioambiental para conocer las condiciones en las que vivían las nenas junto a sus padres.

Por ahora, la madre no fue imputada, pero esa situación podría cambiar si en las declaraciones surge que estaba al tanto de los abusos. Según trascendió, la mujer declaró que no se dio cuenta cuando el hombre atacó con los cables a la mayor de las hermanas.

El Juzgado de Familia de Goya también interviene para definir con quién quedarán las hermanas una vez que reciban el alta médica.

“Me pega con cables”: el testimonio de la nena que destapó el horror

El hecho salió a la luz el martes 12 de mayo, cuando la víctima llegó a clases con marcas visibles en el cuerpo. La docente la apartó del resto y quiso saber qué había pasado. Fue entonces cuando la alumna, quebrada por el llanto, contó que su papá le pegaba y que abusaba sexualmente de ella y de su hermana menor, de 11 años.

Según relató, el último ataque había ocurrido el día anterior. El hombre la habría castigado con cables para que ninguna de las dos hablara sobre los abusos que sufrían cuando su mamá no estaba en la casa.

La denuncia activó un operativo urgente. La directora del establecimiento dio aviso a la Policía de Corrientes y se dio intervención rápidamente a la Fiscalía de Goya, que ordenó exámenes médicos inmediatos para ambas hermanas.

En el Hospital de Goya, los médicos detectaron signos compatibles con abusos sexuales de larga data en las dos chicas. Con esas pruebas, la fiscal María Eugenia Ballará pidió la detención del padre. Ahora la Justicia busca suma declaraciones para reconstruir cómo y cuándo empezaron los episodios.

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