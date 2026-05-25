“Me pega con cables”: detuvieron al papá de la nena de 14 años acusado de abuso en Corrientes

“Me pega con cables”: el testimonio de la nena que destapó el horror

El hecho salió a la luz el martes 12 de mayo, cuando la víctima llegó a clases con marcas visibles en el cuerpo. La docente la apartó del resto y quiso saber qué había pasado. Fue entonces cuando la alumna, quebrada por el llanto, contó que su papá le pegaba y que abusaba sexualmente de ella y de su hermana menor, de 11 años.