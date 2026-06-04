“América Latina no puede quedar atrás”: el presidente de Adepa expuso en Marsella

El dirigente también describió la ruptura del antiguo “pacto digital”. Si antes las plataformas indexaban contenidos y derivaban audiencias a los medios, ahora la inteligencia artificial avanza hacia la absorción, síntesis y sustitución de la información. “La IA ya no media; cada vez más reemplaza”, sostuvo. Citó estudios que indican que más del 70% de las búsquedas asistidas por IA no generan clics hacia los sitios de origen y que apenas una fracción mínima de las consultas termina en visitas a medios periodísticos. Este modelo de “zero click” debilita la relación directa con las audiencias y afecta tanto la monetización como el reconocimiento de las marcas periodísticas.