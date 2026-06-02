El Mundial de la prensa se juega en Marsella

Otro de los paneles que despertó gran interés fue el protagonizado por Tom Rubin, responsable global de Propiedad Intelectual y Contenidos de OpenAI (la empresa propietaria de ChatGPT-, y Varun Shetty, uno de los ejecutivos de la compañía dedicados a las alianzas estratégicas con medios. Ambos defendieron la idea de una relación más estrecha entre las empresas periodísticas y los desarrolladores de inteligencia artificial, sosteniendo que el desafío ya no pasa por decidir si la IA formará parte de las redacciones, sino por definir bajo qué reglas y con qué beneficios mutuos. Rubin insistió en que los acuerdos con los medios deben servir para ampliar la visibilidad y el alcance del periodismo profesional, mientras que Shetty destacó las oportunidades que ofrecen las nuevas herramientas para personalizar contenidos, mejorar productos editoriales y fortalecer la relación con las audiencias. Lo cierto es que OpenAI ha compensado solo a pocas decenas de medios por el uso de sus contenidos, lo cual hace de manera intensiva, ya que el periodismo representa el 30% de sus insumos. En América latina solo ha firmado un acuerdo con Folha de Sao Paulo.