Cuánto cuesta el nuevo auto de lujo que se compró Lola Poggio a sus 20 años

Resumen para apurados
- La influencer Lola Poggio, de 20 años, adquirió recientemente en Argentina un auto eléctrico BYD Dolphin Mini, valorado en 25.000 dólares, mediante sus ingresos de trabajo.
- Tras su paso por Gran Hermano, la joven decidió vender su primer auto, un Toyota Etios comprado a los 17 años, para adquirir este vehículo eléctrico de última generación.
- Este logro consolida el perfil de Poggio como referente de independencia financiera juvenil y refleja el creciente interés de las nuevas generaciones por la movilidad eléctrica.
Lola Poggio atraviesa uno de los momentos de mayor exposición de su carrera. Tras su participación en Gran Hermano Generación Dorada, la joven influencer logró ampliar aún más su popularidad y consolidar una comunidad de seguidores que acompaña cada uno de sus proyectos. En ese contexto, decidió compartir una noticia muy especial que la llena de orgullo.
A través de sus redes sociales, Lola mostró que cumplió una nueva meta personal: la compra de un nuevo automóvil. Emocionada por el logro, publicó varias imágenes junto al vehículo y destacó que pudo alcanzar este objetivo gracias a su dedicación y trabajo.
El nuevo auto de Lola Poggio
La influencer presentó su nueva adquisición con una publicación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. “Hola bb nuevo”, escribió junto a las fotografías del vehículo.
Luego, ante la repercusión que generó el posteo, compartió un mensaje en el que expresó toda su felicidad: “No saben lo orgullosa que me siento de tener mi segundo auto a los 20 años, sola y sin ayuda de nadie”, comentó.
El vehículo elegido por Lola Poggio es un BYD Dolphin Mini, un automóvil eléctrico de origen chino que se destaca por su diseño compacto, moderno y por incorporar tecnología de última generación. El modelo se convirtió en una de las opciones más buscadas dentro del segmento de vehículos eléctricos urbanos.
De acuerdo con publicaciones especializadas en compra y venta de automóviles, el valor de este modelo ronda los 25.000 dólares, aunque el precio puede variar según la versión y el kilometraje.
Su primer auto, a los 17 años
La emoción de Lola tiene una explicación adicional: no es la primera vez que alcanza una meta de este tipo. A finales de 2023 ya había sorprendido a sus seguidores al revelar que se había comprado su primer vehículo 0 kilómetro cuando tenía apenas 17 años.
En aquella oportunidad, la influencer eligió un Toyota Etios XLS, un modelo que, según distintas concesionarias, tenía un valor cercano a los 8 millones de pesos.
Ahora, casi tres años después, Lola Poggio volvió a demostrar que continúa apostando por sus objetivos personales y profesionales. Esta vez decidió vender aquel primer automóvil para dar un nuevo paso y concretar la compra de un modelo más moderno, marcando otro hito en su crecimiento personal.