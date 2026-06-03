EspectáculosFamosos

Cuánto cuesta el nuevo auto de lujo que se compró Lola Poggio a sus 20 años

La influencer compartió su felicidad en redes sociales al mostrar el vehículo que adquirió gracias a su trabajo y esfuerzo.

Lola Poggio
Lola Poggio
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La influencer Lola Poggio, de 20 años, adquirió recientemente en Argentina un auto eléctrico BYD Dolphin Mini, valorado en 25.000 dólares, mediante sus ingresos de trabajo.
  • Tras su paso por Gran Hermano, la joven decidió vender su primer auto, un Toyota Etios comprado a los 17 años, para adquirir este vehículo eléctrico de última generación.
  • Este logro consolida el perfil de Poggio como referente de independencia financiera juvenil y refleja el creciente interés de las nuevas generaciones por la movilidad eléctrica.
Resumen generado con IA

Lola Poggio atraviesa uno de los momentos de mayor exposición de su carrera. Tras su participación en Gran Hermano Generación Dorada, la joven influencer logró ampliar aún más su popularidad y consolidar una comunidad de seguidores que acompaña cada uno de sus proyectos. En ese contexto, decidió compartir una noticia muy especial que la llena de orgullo.

A través de sus redes sociales, Lola mostró que cumplió una nueva meta personal: la compra de un nuevo automóvil. Emocionada por el logro, publicó varias imágenes junto al vehículo y destacó que pudo alcanzar este objetivo gracias a su dedicación y trabajo.

Cuánto cuesta el nuevo auto de lujo que se compró Lola Poggio a sus 20 años

El nuevo auto de Lola Poggio

La influencer presentó su nueva adquisición con una publicación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. “Hola bb nuevo”, escribió junto a las fotografías del vehículo.

Luego, ante la repercusión que generó el posteo, compartió un mensaje en el que expresó toda su felicidad: “No saben lo orgullosa que me siento de tener mi segundo auto a los 20 años, sola y sin ayuda de nadie”, comentó.

El vehículo elegido por Lola Poggio es un BYD Dolphin Mini, un automóvil eléctrico de origen chino que se destaca por su diseño compacto, moderno y por incorporar tecnología de última generación. El modelo se convirtió en una de las opciones más buscadas dentro del segmento de vehículos eléctricos urbanos.

De acuerdo con publicaciones especializadas en compra y venta de automóviles, el valor de este modelo ronda los 25.000 dólares, aunque el precio puede variar según la versión y el kilometraje.

Su primer auto, a los 17 años

La emoción de Lola tiene una explicación adicional: no es la primera vez que alcanza una meta de este tipo. A finales de 2023 ya había sorprendido a sus seguidores al revelar que se había comprado su primer vehículo 0 kilómetro cuando tenía apenas 17 años.

En aquella oportunidad, la influencer eligió un Toyota Etios XLS, un modelo que, según distintas concesionarias, tenía un valor cercano a los 8 millones de pesos.

Ahora, casi tres años después, Lola Poggio volvió a demostrar que continúa apostando por sus objetivos personales y profesionales. Esta vez decidió vender aquel primer automóvil para dar un nuevo paso y concretar la compra de un modelo más moderno, marcando otro hito en su crecimiento personal.

Temas Julieta Poggio
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza
1

Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza

El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas
2

El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio
3

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece
4

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

Murió Tony Rodríguez, el titán tucumano que corrió por los niños con cáncer y terminó vencido por el olvido
5

Murió "Tony" Rodríguez, el titán tucumano que corrió por los niños con cáncer y terminó vencido por el olvido

Ranking notas premium
Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial
1

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley
2

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán
3

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas
4

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral
5

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

Más Noticias
Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza

Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

Murió Tony Rodríguez, el titán tucumano que corrió por los niños con cáncer y terminó vencido por el olvido

Murió "Tony" Rodríguez, el titán tucumano que corrió por los niños con cáncer y terminó vencido por el olvido

El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas

El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas

Una policía y su padre murieron al chocar su moto contra un camión cerca del Mercofrut

Una policía y su padre murieron al chocar su moto contra un camión cerca del Mercofrut

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

Tragedia en Ushuaia: quiénes eran la turista y el guía que murieron durante una excursión al glaciar Vinciguerra

Tragedia en Ushuaia: quiénes eran la turista y el guía que murieron durante una excursión al glaciar Vinciguerra

De Verano del 98 a Gran Hermano: quién es Alejandra Majluf, la nueva jugadora del reality

De Verano del 98 a Gran Hermano: quién es Alejandra Majluf, la nueva jugadora del reality

Comentarios