Cuánto cuesta el nuevo auto de lujo que se compró Lola Poggio a sus 20 años

Lola Poggio atraviesa uno de los momentos de mayor exposición de su carrera. Tras su participación en Gran Hermano Generación Dorada, la joven influencer logró ampliar aún más su popularidad y consolidar una comunidad de seguidores que acompaña cada uno de sus proyectos. En ese contexto, decidió compartir una noticia muy especial que la llena de orgullo.