Gran Hermano: cómo será el repechaje, quiénes participan y qué jugadores no volverán
Gran Hermano tendrá una nueva instancia de repechaje que permitirá el regreso de exjugadores a la casa. Ya se conocen los participantes confirmados, las ausencias más importantes y cómo funcionará el sistema de Golden Ticket.
Resumen para apurados
- Santiago del Moro confirmó que el repechaje de Gran Hermano se definirá el 20 de mayo para reingresar a cuatro exjugadores a la casa de Telefé.
- Dos participantes volverán por el voto del público y otros dos por el sistema Golden Ticket. Quedaron descartados los regresos de Solange Abraham y Andrea del Boca.
- El reingreso de exjugadores y la posible llegada de nuevos participantes alterarán las estrategias y alianzas vigentes, abriendo una etapa altamente impredecible en el reality.
La casa de Gran Hermano atraviesa uno de los momentos más esperados de la temporada con el regreso del repechaje, una instancia clave que permitirá que varios exjugadores vuelvan a competir dentro del reality. El conductor Santiago del Moro confirmó que el repechaje se definirá el miércoles 20 de mayo durante la gala en vivo.
Luego de semanas marcadas por eliminaciones, alianzas y fuertes enfrentamientos, el programa iniciará una nueva etapa en la que algunos participantes tendrán una segunda oportunidad gracias al voto del público y al sistema Golden Ticket.
Cómo será el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada
Según explicó el conductor, dos exjugadores regresarán a la casa mediante el voto del público, mientras que otros dos participantes volverán gracias al Golden Ticket.
Además, adelantó que podrían ingresar nuevos jugadores en las próximas semanas, aunque todavía no se confirmó la cantidad exacta ni los nombres que podrían sumarse al reality.
La posibilidad de nuevos ingresos genera expectativa entre los seguidores del programa, ya que podría modificar completamente las estrategias y alianzas dentro de la casa.
Los participantes que buscan volver a Gran Hermano
La placa de repechaje está integrada por varios exjugadores que intentarán regresar al programa:
- Brian Sarmiento
- Tomy Riguera
- Nazareno Pompei
- Franco Poggio
- Carlota Bigiliani
- Carmiña Masi
- Jenny Mavinga
- Lolo Poggio
- Kennys Palacios
- Lola Tomaszeuski
- La Maciel
- Yipio Pintos
- Grecia Colmenares
- Nick Sícaro
- Martin Rodríguez
- Danelik Galazán
Por su parte, Solange Abraham también rechazó la posibilidad de regresar y dejó un mensaje que despertó especulaciones entre los seguidores del reality sobre posibles proyectos futuros o ingresos especiales más adelante.
Tampoco formarán parte de esta instancia Andrea del Boca ni Gabriel Lucero.
Con el repechaje en marcha y la posibilidad de nuevos ingresos, el reality se prepara para una etapa mucho más impredecible que podría cambiar por completo el juego dentro de la casa.