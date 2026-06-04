Tabúes y desinformación, los aliados de la infertilidad

Es necesario desterrar el prejuicio -muy extendido- de que las dificultades para concebir son exclusivamente un problema femenino, ya que las causas pueden encontrarse tanto en mujeres como en hombres. En las mujeres, factores como la ausencia de ovulación, la disminución de la calidad ovocitaria, la endometriosis, los fibromas uterinos o las obstrucciones en las trompas de Falopio pueden dificultar el embarazo. En los hombres, el bajo recuento de espermatozoides, la escasa movilidad espermática o determinados trastornos hormonales también pueden incidir de forma decisiva.