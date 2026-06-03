VIDEO. La reflexión de la "Negra" Vernaci en el aniversario de Ni Una Menos que se volvió viral

A medida que leía el libro, la conductora decidió tomarse a sí misma como ejemplo para profundizar en el mensaje del pasaje: "A lo mejor mañana, a la otra le toque ser 'La Negra'. Si un día falto yo, que se sepa que tomé mucho Campari, que no recuerdo a las personas con las que cog... porque fueron un montón. Que no pisé la universidad, que hice dedo, que fui locutora, mucama cama adentro, camarera, bostera y mal hablada. Que tuve un hijo pero nunca un marido, que cerré bares y los volví a abrir... Y merecía respeto".