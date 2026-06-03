VIDEO. La reflexión de la "Negra" Vernaci en el aniversario de Ni Una Menos que se volvió viral

Resumen para apurados
- La conductora Elizabeth Vernaci viralizó una profunda reflexión contra la violencia de género en el canal de streaming Olga el 3 de junio por el aniversario de Ni Una Menos.
- Durante su programa, Vernaci leyó fragmentos de un libro de Zuleika Esnal para cuestionar los prejuicios machistas de la crianza y reivindicar la solidaridad entre mujeres.
- El mensaje busca consolidar la memoria colectiva del feminismo en Argentina y servir de inspiración para las futuras generaciones en la lucha por la igualdad y la justicia.
Elizabeth "La Negra" Vernaci compartió una prounda reflexión en el marco del undécimo aniversario de "Ni Una Menos" que se viralizó en redes sociales.
En su programa "Amanece que no es poco" (Olga), la locutora leyó un fragmento del libro Bitácora de un grito perteneciente a la actriz y escritora Zuleika Esnal. "Pensar que nos criaron para pisarnos la cabeza entre nosotras. Guarda con las minas que son envidiosas. Guarda que se cag... entre ellas. Guarda que donde hay minas hay quilombo. Guarda que la otra es amenaza. Guarda nada. Eso también es patriarcado", leyó.
"La realidad es que la otra, cuando falto yo, sale a la calle con mi foto. Y grita mi nombre, acompaña a mi mamá. La otra aprendió a la fuerza las mismas cosas que yo", agregó.
Luego, Elizabeth compartió otro fragmento del libro, en el que se enumeran las distintas situaciones y desafíos que las mujeres enfrentan cotidianamente: "Aprieta las llaves de su casa en manos igualitas a las mías, transpirando el mismo miedo cruzando las mismas avenidas. Porque son las tres de la mañana para ella y para mí, y la vida se nos va tratando de alcanzar la cerradura".
"La otra ya cambió de ropa para no andar provocando como me he cambiado yo. Bajó la vista y se calló la boca. Y de todos modos le gritaron a los diez, a los once y a los ocho, las mismas barbaridades que me gritaron a mí, y que nos siguen gritando", sumó.
"Si la justicia es machista, que sea feminista la memoria"— OLGA (@olgaenvivo) June 3, 2026
La Negra Vernaci reflexionÃ³ a 11 aÃ±os del primer 'Ni Una Menos' a travÃ©s del texto de Zuleika Esnal, en contra de la violencia de gÃ©nero y los femicidios. pic.twitter.com/8dFOAZbGGR
A medida que leía el libro, la conductora decidió tomarse a sí misma como ejemplo para profundizar en el mensaje del pasaje: "A lo mejor mañana, a la otra le toque ser 'La Negra'. Si un día falto yo, que se sepa que tomé mucho Campari, que no recuerdo a las personas con las que cog... porque fueron un montón. Que no pisé la universidad, que hice dedo, que fui locutora, mucama cama adentro, camarera, bostera y mal hablada. Que tuve un hijo pero nunca un marido, que cerré bares y los volví a abrir... Y merecía respeto".
"Hoy salgo por vos, porque te quiero mucho, por vos que ni te conozco, por vos que salís conmigo, por vos que te quedás en casa, por vos que gritás cada injusticia, por vos que mirás para otro lado, por vos que ya no estás para marchar", sostuvo. "Porque salir por vos es salir por todas, y salir por todas es salir por mi. Y la única certeza que yo tengo es que gracias a todas nosotras en la calle hoy, mañana este país sea más justo y más igualitario", enfatizó.
Así, a modo de cierre, la conductora subrayó: "Nos digo y nos repito, estamos forjando futuro y dignidad, estamos dejando huella en miles que no han nacido todavía pero sabrán quiénes fuimos, sabrán de este presente nuestro que mañana será la historia para ellas".
"Hoy somos las nietas de todas las brujas que no llegaron a quemar. Mañana seremos las abuelas, la memoria, la inspiración para las luchas que vendrán. Somos las nietas de todas las brujas que no llegaron a quemar", finalizó.