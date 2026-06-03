Ni Una Menos, EN VIVO: la calle vuelve a hablar en Tucumán en medio de la bronca y el reclamo

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A nueve años de la desaparición de Daiana Garnica, su madre reclama saber la verdad

La madre de Daiana Garnica volvió a expresar el dolor y la incertidumbre que atraviesa desde que perdió contacto con su hija. “Cada día es una lucha constante. En el caso de mi hija hay un culpable al que le dieron perpetua, pero él no actuó solo. Hay una condena, pero hay incertidumbre porque no hay un cuerpo, nunca encontraron a Daiana”, sostuvo.

Visiblemente conmovida, la mujer aseguró que el paso del tiempo no alivió la angustia y pidió que quienes conocen lo ocurrido hablen. “Cada vez que veo en las noticias de una chica secuestrada pienso si no será Daiana, no se puede vivir así”, expresó entre lágrimas. “Ya pasaron nueve años y no sé nada de mi hija. No se lo deseo a nadie. Quisiera que hablen y digan qué pasó con mi hija”, reclamó.