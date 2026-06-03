Ni Una Menos, EN VIVO: la calle vuelve a hablar en Tucumán en medio de la bronca y el reclamo

A nueve años de la desaparición de Daiana Garnica, su madre reclama saber la verdad
La madre de Daiana Garnica volvió a expresar el dolor y la incertidumbre que atraviesa desde que perdió contacto con su hija. “Cada día es una lucha constante. En el caso de mi hija hay un culpable al que le dieron perpetua, pero él no actuó solo. Hay una condena, pero hay incertidumbre porque no hay un cuerpo, nunca encontraron a Daiana”, sostuvo.
Visiblemente conmovida, la mujer aseguró que el paso del tiempo no alivió la angustia y pidió que quienes conocen lo ocurrido hablen. “Cada vez que veo en las noticias de una chica secuestrada pienso si no será Daiana, no se puede vivir así”, expresó entre lágrimas. “Ya pasaron nueve años y no sé nada de mi hija. No se lo deseo a nadie. Quisiera que hablen y digan qué pasó con mi hija”, reclamó.
Alberto Lebbos cuestionó la impunidad y apuntó contra la clase política
“Hace 20 años que recorremos esta plaza exigiendo justicia y venimos agregando nombres y nombres”, afirmó Alberto Lebbos, al remarcar la persistencia de los reclamos de familiares que aún esperan respuestas judiciales.
Durante su discurso, también lanzó duras críticas hacia las autoridades provinciales. “Cómo puede ser que en esta provincia el gobernador diga que no hay impunidad, es inaceptable”, sostuvo.
Además, apuntó contra el ministro fiscal Edmundo Jiménez y contra los legisladores provinciales: “Edmundo Jiménez, protector de asesinos y de encubridores, y los legisladores cobardes no hacen que rinda cuentas”, dijo, en un nuevo cuestionamiento al funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar justicia.
"Nos tienen miedo, porque ya no tenemos miedo"
Estudiantes universitarios presentes en la movilización
Cristina Bustos pidió el traslado del acusado por el femicidio de su hermana a Benjamín Paz
Cristina Bustos reclamó Justicia por el crimen de su hermana, Juana Bustos. “Antes veíamos esto por la tele y nos dolía, el 19 de diciembre de 2025 nos tocó a nosotras pasar por esto. Un femicidio”, expresó.
Además, pidió que el acusado sea trasladado de la comisaría de Lastenia al penal de Benjamín Paz. “Necesitamos tener la tranquilidad de que se va a hacer justicia”, sostuvo. Bustos también señaló que la tragedia alcanzó a otro integrante de su familia: “Ese mismo día también se cargó la vida de mi primo Francisco Lucero por sus celos enfermos”, afirmó, al exigir que el caso no quede impune y que avance la investigación judicial.
“Hace 11 años estaba acá marchando con ella y hoy tengo que marchar por ella”
Mirta Jiménez, madre de Karla Robles, aseguró que su hija fue “instigada al suicidio” y recordó el doloroso recorrido que atraviesa desde hace más de una década. “Hace 11 años estaba acá marchando con ella y hoy tengo que marchar por ella”, sostuvo con profundo dolor.
Además sostuvo que seguirá reclamando Justicia y advirtió que los femicidios y crímenes contra las mujeres no pueden quedar impunes. “El crimen de mi hija ni el crimen de ninguna de las que está acá va a quedar impune. Ningún hombre va a decidir más quién vive y quién no vive”, afirmó.
La familia de Camila Fernández presente en la marcha
"Camila sufría violencia de género, ella hacía las denuncias, lo soltaron a él y la encontraron muerta. Dicen que no es un femicidio y sí es un femicidio. No voy a parar hasta tener Justicia", afirmó Maru, mamá del corazón de la joven.
Así está la Plaza Independencia
Hay banderas instaladas y muchas mujeres con carteles que recuerdan a distintas víctimas de femicidios.
Cifras escalofriantes
La Oficina de la Mujer, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, armó un informe sobre la cantidad de casos existentes en el territorio nacional para tomar magnitud del hecho. Según el relevamiento, en 2025 hubo 200 femicidios, una cifra que bajó respecto a la del 2024 donde se registraron 228 casos.
Por otra parte, los patrones son persistentes y elocuentes: el 83% de las víctimas conocía a su agresor y solamente el 18% había denunciado previamente. A esto se le suma que en el 44% de los casos, existían antecedentes previos de violencia.
En Buenos Aires ya se siente la marcha
En Buenos Aires comenzaron a llegar las primeras columnas a la zona de Congreso, donde se realiza la movilización. Además, hay banderas instaladas en las rejas y muchas mujeres con carteles que recuerdan a distintas víctimas de femicidios, además de Agostina Vega, uno de los motivos de esta nueva convocatoria de Ni Una Menos.
Agrupaciones estudiantiles estarán en la marcha
Los colectivos de la Universidad Nacional de Tucumán también confirmaron su presencia activa en la marcha de esta tarde. Las agrupaciones estudiantiles marcharán desde el Rectorado para denunciar la falta de aplicación de los protocolos internos de género. Asimismo, las organizaciones sociales expresaron su profunda preocupación por el debilitamiento de las partidas presupuestarias del Estado. Los manifestantes advierten que la falta de capacitaciones públicas impide la asistencia rápida antes de que las agresiones escalen a niveles fatales.
El origen del símbolo nacional tras el crimen de Chiara Páez
La lucha colectiva del Ni Una Menos transformó la discusión política argentina hace ya más de una década. El asesinato de Chiara Páez, una adolescente embarazada de apenas 14 años, conmocionó al país entero en 2015. Ese trágico suceso funcionó como el detonante de una indignación social acumulada durante años en las provincias. Miles de personas desbordaron las plazas públicas bajo una consigna que marcó un cambio de época definitivo. Desde entonces, la comunidad incorporó nuevas herramientas y debates especializados para identificar situaciones de riesgo cotidiano.
A qué hora arranca la jornada
En Tucumán, las agrupaciones que integran el movimiento convocaron a concentrarse desde las 16 en Plaza Independencia. Según adelantaron durante una conferencia de prensa realizada ayer, la actividad comenzará con una radio abierta en la que participarán familiares de víctimas de femicidios registrados en la provincia.
Posteriormente se llevará a cabo una marcha alrededor de la plaza principal de la capital tucumana. Entre las consignas destacadas estarán el pedido de justicia por las víctimas de violencia de género, el recuerdo de Agostina Vega y el reclamo por el esclarecimiento del crimen de Paulina Lebbos, a veinte años de uno de los casos más emblemáticos de Tucumán.
“Retrocedimos en derechos y hoy es más difícil salir de la violencia”
En la antesala de una nueva movilización por el Ni Una Menos, la directora de la Casa de las Mujeres de Tucumán, Vicky Disatnik, trazó en LA GACETA un panorama crítico sobre la situación actual de la violencia de género y aseguró que, pese al paso del tiempo, los reclamos siguen siendo los mismos, aunque con mayores dificultades.
“Llegamos a esta marcha consternadas por los últimos femicidios. Lo de Agostina Vega nos ha dejado muy angustiadas. Tenía 14 años, como tantas otras chicas cuando empezó el movimiento. Y hoy seguimos reclamando casi lo mismo”, expresó.
Disatnik también alertó sobre el impacto social de los femicidios. “En estos 11 años hubo más de 3.100 mujeres asesinadas. Son miles los niños que quedaron sin madre. Y acceder a derechos como la Ley Brisa sigue siendo muy difícil”.
Lo que tenés que saber
Los recientes femicidios de Dulce Candia, Agostina Vega y Noelia Romero volvieron a poner el tema en el centro de la agenda pública. A 11 años de aquella primera movilización, el colectivo Ni Una Menos Tucumán -integrado por más de 40 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y feministas- convoca a una nueva marcha desde las 16 en la plaza Independencia.
En distintas ciudades del país también habrá actividades, y se espera una convocatoria masiva en una fecha que se consolidó como un punto de referencia en la lucha contra la violencia de género.
Hace 11 años, la Argentina se despertó con una noticia que conmocionó al país. Una adolescente de 14 años, embarazada, había sido asesinada por su novio. El nombre de Chiara Páez se convirtió en el símbolo de una indignación que venía acumulándose desde hacía tiempo y que, pocos días después, desbordó las calles bajo una consigna que marcaría una época: Ni Una Menos.