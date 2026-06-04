Naum Alperovich: “Hace 15 años había 12 marcas de autos en Tucumán, hoy superan las 40 entre nacionales, importadas y chinas”
Resumen para apurados
- El empresario Naum Alperovich analizó en Tucumán cómo la oferta automotor pasó de 12 a 40 marcas en 15 años, impulsando una mayor competencia para el sector local.
- Este crecimiento se dio por la llegada de marcas importadas y chinas, en un contexto donde el comprador está más informado y exige mayor tecnología y opciones híbridas.
- La fuerte competencia redujo la rentabilidad, pero beneficia al cliente con mejores precios, financiación y una futura consolidación de los vehículos híbridos.
"Hace 10 o 15 años había entre 12 y 15 marcas en Tucumán y hoy hay más de 40 entre nacionales, importadas y marcas chinas", sostuvo Naum Noé Sergio Alperovich, CEO de AGN Naum, grupo empresario del NOA con presencia en los sectores automotriz, construcción, inmuebles y tecnología, durante su participación en "Encuentros LA GACETA": Movilidad y Futuro.
Según explicó, la sobreoferta generó un escenario completamente distinto. "Hoy es un mercado mucho más competitivo y eso obliga a trabajar mucho más fuerte en el desarrollo empresarial y en ofrecer servicios diferentes", señaló.
Para Alperovich, uno de los cambios más profundos aparece en el perfil del comprador. "Hoy el cliente llega muchísimo más preparado gracias a internet, la inteligencia artificial y los buscadores. Antes el concesionario tenía mucha más información que el consumidor y eso ya no pasa", afirmó.
El empresario aseguró además que las nuevas generaciones priorizan cada vez más la tecnología, la conectividad y la funcionalidad de los vehículos. "La movilidad cambió muchísimo. Hoy la gente busca un auto que sirva para trabajar, viajar, llevar a los chicos al colegio o salir el fin de semana", explicó.
En ese sentido, destacó el crecimiento de los híbridos y eléctricos dentro del mercado local. "El híbrido probablemente sea la tecnología que más se consolide porque combina autonomía, eficiencia y menor impacto ambiental", sostuvo.
Alperovich remarcó además que el negocio automotor atraviesa un momento donde la rentabilidad cayó por la competencia y las promociones: "Hoy es un gran momento para el cliente porque hay mejores precios, más financiación y muchas alternativas para acceder a un vehículo".
Por últomo, sostuvo que el financiamiento volvió a convertirse en una herramienta central para sostener ventas. "Existen tasas cero, planes de ahorro y distintos productos financieros que ayudan muchísimo al comprador", sentenció.