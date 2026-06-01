Cambios en las indemnizaciones: qué es y cómo funciona el FAL que ya entró en vigencia

De acuerdo con lo establecido en el decreto, la normativa fija las pautas precisas para la constitución, administración y canalización de los aportes de dichos fondos, detallando los procesos de declaración, inversión y uso de los recursos económicos. La regulación estipula de forma taxativa que el FAL funcionará bajo la responsabilidad de los empleadores de la actividad privada, quedando marginadas de este sistema tanto las relaciones laborales que el texto legal excluye expresamente como la totalidad de los vínculos contractuales del sector público.