Formación docente 2026: qué cursos gratuitos, virtuales y con puntaje abren en junio

Para docentes de nivel inicial, la propuesta incluirá cursos sobre herramientas digitales, robótica aplicada al aula y literatura vinculada al folklore. Además, desde el 10 de junio estarán disponibles las capacitaciones “La enseñanza del Holocausto. La escuela frente a los genocidios del siglo XX” y “Diversidad cultural y no discriminación”, desarrollada junto a la DAIA.