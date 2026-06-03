Formación docente 2026: qué cursos gratuitos, virtuales y con puntaje abren en junio

Resumen para apurados
- En junio, el Ministerio de Capital Humano de Argentina abrirá cursos virtuales gratuitos con puntaje oficial para docentes, enfocados en nuevas problemáticas áulicas.
- Las capacitaciones autoasistidas inician entre el 10 y 12 de junio sobre bullying, robótica y educación financiera. También se suman opciones desde plataformas privadas.
- Ante los nuevos desafíos escolares, la formación continua se consolida como un eje central para que los educadores adquieran herramientas clave sobre tecnología y convivencia.
Las aulas cambiaron y las capacitaciones docentes también. Bullying, educación financiera, robótica, herramientas digitales y convivencia escolar forman parte de la nueva oferta de cursos virtuales gratuitos que abrió el Ministerio de Capital Humano para docentes de todo el país.
Las propuestas comenzarán entre el 10 y el 12 de junio y están destinadas a educadores, directivos y equipos escolares de distintos niveles. Todos los cursos son autoasistidos y entregarán certificado de participación, mientras que el puntaje oficial dependerá de las normativas de cada jurisdicción.
Cursos gratuitos del Ministerio de Capital Humano
La Secretaría de Educación lanzó capacitaciones enfocadas en problemáticas que atraviesan hoy las escuelas y los espacios educativos. Entre las propuestas aparecen cursos sobre prevención del bullying, liderazgo socioemocional, educación financiera, robótica, literatura y convivencia.
Dentro del eje de habilidades socioemocionales se dictarán “Liderazgo sistémico y convivencia positiva: estrategias docentes para la prevención integral del bullying”, “Habilidades socioemocionales en la primera infancia” y “Liderazgo socioemocional y pedagógico”, todos a cargo de la especialista María Luján Domínguez.
También habrá capacitaciones sobre educación financiera destinadas a docentes y directivos de nivel secundario. Las especialistas Fabiana Scala y Julia Tonon estarán al frente de los cursos “Educación Financiera en clave didáctica” y “Educación Financiera: conceptos clave y estrategias transversales aplicadas”.
Para docentes de nivel inicial, la propuesta incluirá cursos sobre herramientas digitales, robótica aplicada al aula y literatura vinculada al folklore. Además, desde el 10 de junio estarán disponibles las capacitaciones “La enseñanza del Holocausto. La escuela frente a los genocidios del siglo XX” y “Diversidad cultural y no discriminación”, desarrollada junto a la DAIA.
Otra de las propuestas será “De la minería a la vida cotidiana”, destinada a docentes, directivos y personal no docente de todos los niveles. Más información e inscripciones:formaciondocente.edu.ar/
Plataformas privadas con puntaje y certificación
Además de las capacitaciones gratuitas del Estado, distintas plataformas continúan ampliando su oferta de cursos virtuales, diplomaturas y postítulos con puntaje docente y certificación universitaria.
Una de ellas es CISE Capacitación, que ofrece trayectos de actualización académica, postítulos y formación pedagógica para docentes de Argentina y América Latina. La modalidad es 100% virtual y permite cursar desde cualquier punto del país. Más información: cisecapacitacion.com.ar/#!/-cise-capacitacion/?ancla=Postitulos
Otra plataforma que reúne propuestas de formación a distancia es Formación Docente, donde se pueden encontrar diplomaturas superiores, cursos intensivos, jornadas, seminarios y carreras universitarias vinculadas con la educación. Sitio oficial: formaciondocente.edu.ar/
La demanda de capacitaciones creció fuerte en los últimos años y cada vez más docentes buscan sumar herramientas para trabajar temas que hoy atraviesan las aulas: convivencia, salud emocional, tecnología, consumos digitales y educación financiera. Mientras las escuelas enfrentan nuevos desafíos, la formación continua empieza a ocupar un lugar central dentro de la carrera docente.