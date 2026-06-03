Tragedia en Ushuaia: quiénes eran la turista y el guía que murieron durante una excursión al glaciar Vinciguerra
Las víctimas fueron halladas sin vida en una zona de alta montaña del glaciar Vinciguerra, uno de los circuitos de trekking más exigentes de Tierra del Fuego. El operativo finalizó este martes.
Resumen para apurados
- Una turista uruguaya y su guía murieron tras accidentarse en el glaciar Vinciguerra, Ushuaia; la Comisión de Auxilio recuperó sus cuerpos este martes tras un complejo operativo.
- El rescate comenzó el lunes tras alertarse su desaparición. Los excursionistas sufrieron una caída en una zona de alta montaña caracterizada por su terreno de alta dificultad.
- La tragedia reabre el debate sobre la seguridad en el turismo extremo de la Patagonia, evidenciando los riesgos del glaciar y la necesidad de extremar precauciones en la zona.
Un operativo de rescate de alta complejidad concluyó este martes en el glaciar Vinciguerra, en Ushuaia, donde fueron recuperados los cuerpos de una turista uruguaya y un guía de montaña que habían desaparecido durante una excursión en una de las zonas más exigentes de Tierra del Fuego.
Las tareas estuvieron a cargo de la Comisión de Auxilio de Ushuaia, que trabajó durante varias horas en un terreno de difícil acceso y bajo condiciones climáticas desfavorables para completar el descenso de las víctimas.
Cómo fue el operativo de rescate en el glaciar Vinciguerra
La búsqueda comenzó durante la noche del lunes, luego de que familiares del guía alertaran a las autoridades porque ambos excursionistas no habían regresado de la caminata programada hacia el glaciar.
Horas más tarde, cerca de la madrugada del martes, los equipos de rescate localizaron sin vida a Emiliano Feidas, guía de montaña de Ushuaia, y a Abril Melina Marino Pereira, una turista uruguaya de 25 años.
Durante la tarde, los rescatistas lograron trasladar los cuerpos hasta un sector donde un helicóptero pudo aterrizar para completar la evacuación. Desde allí, fueron llevados a la ciudad por personal policial, mientras continúan las actuaciones para establecer las circunstancias exactas del hecho.
De acuerdo con las primeras informaciones, ambas personas habrían sufrido una caída en la zona de alta montaña, aunque las autoridades aún no difundieron detalles concluyentes sobre las causas del accidente.
Por qué el glaciar Vinciguerra es uno de los trekking más exigentes de Ushuaia
El glaciar Vinciguerra es uno de los destinos más visitados por quienes buscan realizar actividades de montaña en Tierra del Fuego. Sin embargo, especialistas y operadores turísticos advierten que se trata de una travesía que requiere preparación física, experiencia y equipamiento adecuado.
El recorrido tiene una extensión aproximada de entre 13 y 14 kilómetros ida y vuelta, con una duración cercana a las ocho horas. A lo largo del trayecto, los excursionistas deben atravesar turbales, pendientes pronunciadas, sectores de roca húmeda y áreas que pueden presentar nieve o hielo según la época del año.
Aunque suele promocionarse como una caminata de dificultad media, quienes conocen la zona consideran que la exigencia real es media-alta, especialmente durante los meses más fríos, cuando las condiciones del terreno se vuelven más complejas y los cambios meteorológicos pueden producirse de manera repentina.
Los riesgos que presenta la zona del glaciar
Uno de los principales peligros del Vinciguerra se encuentra en el propio glaciar. La presencia de grietas y superficies inestables incrementa los riesgos para quienes avanzan sin conocimientos técnicos específicos o sin los elementos de seguridad necesarios.
Además, las bajas temperaturas, el viento y la escasa visibilidad que pueden registrarse en determinados momentos del año convierten a este circuito en una actividad que exige extremar las precauciones.
Mientras avanza la investigación para determinar qué ocurrió durante la excursión, la tragedia volvió a poner el foco sobre los desafíos y riesgos que presentan las actividades de montaña en algunos de los paisajes más extremos de la Patagonia argentina.