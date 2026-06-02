Milei lanzó un fuerte mensaje rumbo a 2027 y comparó al kirchnerismo con un monstruo de Disney

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei lanzó este martes en el Congreso del IAEF un mensaje electoral para 2027 y polarizó con el kirchnerismo para defender su gestión económica.
- Comparando al kirchnerismo con "Monsters Inc.", el mandatario reivindicó sus reformas contra el déficit, la inflación y la regulación estatal tras un siglo de decadencia.
- Milei proyectó un triunfo legislativo en 2025 y un crecimiento del PBI de hasta el 8% anual si se consolida la apertura económica y baja el riesgo país a futuro.
El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a enviar este martes una señal de fuerte contenido electoral de cara a los próximos años y eligió, una vez más, confrontar con el kirchnerismo.
Durante su exposición en el Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el mandatario defendió el programa económico de su administración, destacó las reformas aprobadas por el Congreso y proyectó una futura campaña política basada en la polarización con la oposición.
En uno de los momentos más llamativos de su discurso, Milei recurrió a una referencia cinematográfica para ilustrar su visión política. Citó la película de Disney Monsters Inc., que calificó como “fabulosa”, y explicó: “¿Cuál es la trama de la película? Va un monstruo y quiere asustar a una nenita y la nenita lo mira y se le bota la risa. Es decir, el día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser definitivamente libre y va a ser grande nuevamente".
A partir de esa comparación, lanzó un mensaje dirigido al kirchnerismo: “Ya sabemos, la campaña es Monsters Inc. Monstruo K. Monstruo, no nos asustas más. Creo que Toto fue bastante claro hoy con eso”.
Durante su intervención, el Presidente insistió en que la estabilidad económica debe complementarse con medidas orientadas al crecimiento. “Sabemos que la estabilidad hay que potenciarla con el crecimiento que genera liberar las fuerzas productivas del país. Queremos que Argentina vuelva a ocupar un lugar protagónico en la economía global tras un siglo de decadencia”, sostuvo.
En ese contexto, repasó su visión sobre el deterioro económico argentino en las últimas décadas. “Éramos uno de los países más ricos del mundo. De ahí en adelante, durante los últimos cien años, crecimos al uno por ciento anual promedio, al punto de que en el último tramo de ese período, entre 2011 y 2023, ni siquiera crecimos”, afirmó.
Además, cuestionó a las gestiones anteriores al señalar que “gobernantes de todos los colores políticos pretendieron hacer creer que fue un hecho de mala suerte” y aseguró que “Argentina no tuvo mala suerte, Argentina tuvo pésimos gobernantes”.
Milei defendió la orientación de su administración y manifestó confianza en los resultados futuros. “Por primera vez en los últimos cien años hay un gobierno que está dispuesto a hacer las cosas que están bien. ¿Y cómo va a salir? Bien”, remarcó.
También vinculó la evolución económica con el escenario político y electoral. “Decidimos hacer las cosas que están avaladas por la teoría económica, por la evidencia empírica y hacer lo que corresponde. Claramente, los resultados nos están acompañando y hoy la economía ya está mucho mejor que en el 2023. Pero a fin de año va a estar mejor, a mitad del año que viene va a estar muchísimo mejor y el año que viene, en octubre, los vamos a pasar por arriba y vamos a seguir impulsando las ideas de la libertad", afirmó.
Inflación, regulación e impuestos
En otro tramo de su exposición, el Presidente identificó lo que definió como los “tres mecanismos de destrucción de la riqueza y el crecimiento”. El primero fue la inflación, a la que describió como “el impuesto más regresivo que existe, porque implica una transferencia de riqueza de los más pobres”.
También cuestionó las regulaciones estatales al considerar que constituyen una barrera para el desarrollo económico. “Es una traba que impide que dos partes lleguen a un acuerdo voluntario que los beneficie a ambos. Si multiplicamos este comportamiento durante décadas y por millones de transacciones que nunca ocurrieron, estamos hablando de empresas que nunca se formaron y empleos que nunca llegaron a existir”, señaló.
En la misma línea, criticó la presión tributaria y sostuvo: “Si el retorno de una inversión se lo lleva el Estado en lugar de su legítimo dueño, o si el Estado se lo puede llegar a robar según el capricho expropiador de algún gobernante de turno, la inversión no ocurre. Y si la inversión no ocurre, el empleo no se genera y el crecimiento económico no sucede. Es así de simple, no tiene mayor misterio”.
“Se vienen los mejores años de la economía argentina”
Sobre el final de su discurso, Milei insistió en la necesidad de profundizar la apertura económica y la integración internacional. “Argentina está destinada finalmente a volver a integrarse a la economía global, porque después de mucho tiempo logramos comprender que una Argentina cerrada es una Argentina pobre, mientras que una Argentina abierta es una Argentina que crece”, sostuvo.
Finalmente, proyectó un escenario de fuerte expansión económica si se mantienen las actuales políticas. “Vean que si nosotros logramos eliminar el riesgo político y el riesgo país se va a niveles de ciento cincuenta, doscientos puntos básicos, Argentina va a crecer a tasas del 7%, 8%. Argentina va a poder duplicar su PBI cada diez años”, aseguró.
“Si logramos resistir y seguimos manteniendo esta política de crecimiento y baja de la inflación en base al orden macroeconómico, al respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad, vamos a hacer grande a la Argentina nuevamente. Se vienen los mejores años de la economía argentina en ciento veintipico de años. Prepárense para ser parte de la mejor parte de la historia argentina”, sentenció.