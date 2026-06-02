Milei lanzó un fuerte mensaje rumbo a 2027 y comparó al kirchnerismo con un monstruo de Disney

También vinculó la evolución económica con el escenario político y electoral. “Decidimos hacer las cosas que están avaladas por la teoría económica, por la evidencia empírica y hacer lo que corresponde. Claramente, los resultados nos están acompañando y hoy la economía ya está mucho mejor que en el 2023. Pero a fin de año va a estar mejor, a mitad del año que viene va a estar muchísimo mejor y el año que viene, en octubre, los vamos a pasar por arriba y vamos a seguir impulsando las ideas de la libertad", afirmó.