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Fórmula 1: Colapinto dejó su visión de cara al Gran Premio de Mónaco

El piloto nacido en Pilar apuesta a utilizar el buen rendimiento que tuvo en Canadá como envión para seguir creciendo.

SONRISAS. Colapinto vive un presente con el que soñó desde que llegó a la máxima categoría del automovilismo.
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Hace 1 Hs

Franco Colapinto llega al Gran Premio de Mónaco con el impulso que le dejó su mejor actuación desde que desembarcó en la Fórmula 1. Después del gran fin de semana de Alpine en Canadá, el piloto argentino afrontará ahora una de las carreras más emblemáticas del calendario y una que, además, tiene un significado especial para él: es la ciudad en la que vive.

“Fue una semana muy movida para el equipo después de la carrera en Montreal y muy positiva mientras buscamos continuar con nuestro gran impulso”, explicó el bonaerense en la previa de la competencia.

Lejos de relajarse tras los puntos conseguidos en Canadá, se enfocó rápidamente en la preparación. “Estuve en el simulador enseguida el lunes después de la carrera y trabajé duro con el equipo. Después volví directamente a Enstone para seguir preparándome para el comienzo de la intensa temporada europea y para Mónaco, una de las mejores carreras del año”, señaló.

El circuito callejero del Principado representa uno de los mayores desafíos para cualquier piloto. Los muros están a centímetros del auto y el margen de error es mínimo. Sin embargo, esa dificultad es justamente lo que más seduce al argentino. “Es uno de los circuitos más emocionantes para un piloto por lo cerca que están los muros. Tengo muchas ganas de ver cómo se siente con estos autos”, afirmó.

Colapinto apuesta a hacer una buena carrera en Mónaco

Además, vivir en Mónaco le permitió seguir de cerca la transformación de las calles. “Vi cómo fueron construyendo el circuito mientras estaba en casa y no puedo esperar para salir a pista”, contó.

Con tres entrenamientos antes de la clasificación, Colapinto espera ganar confianza progresivamente. “Esa es la clave para llegar al sábado listos para atacar al máximo”, aseguró. Y dejó claro su objetivo para el fin de semana: “Queremos volver a terminar dentro del top 10 y continuar con nuestro sólido rendimiento”.

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