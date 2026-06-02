Fórmula 1: Colapinto dejó su visión de cara al Gran Premio de Mónaco

El circuito callejero del Principado representa uno de los mayores desafíos para cualquier piloto. Los muros están a centímetros del auto y el margen de error es mínimo. Sin embargo, esa dificultad es justamente lo que más seduce al argentino. “Es uno de los circuitos más emocionantes para un piloto por lo cerca que están los muros. Tengo muchas ganas de ver cómo se siente con estos autos”, afirmó.