Pesar en la UCR de Tucumán: falleció el histórico dirigente radical Carlos Courel

El ex legislador Federico Romano Norri recordó una anécdota en los 80, cuando Courel era presidente del partido en Tucumán y viajaron juntos para una audiencia con el jefe de Estado, Raúl Alfonsín. "Fuimos a pedirle sugerencias sobre cómo manejarnos para levantar otra vez la UCR", relató el médico a LA GACETA.