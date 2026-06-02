Pesar en la UCR de Tucumán: falleció el histórico dirigente radical Carlos Courel

El fallecimiento del histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Tucumán, ingeniero Carlos Alberto Courel, generó un profundo pesar en el centenario partido, en especial, entre quienes tuvieron la oportunidad de compartir militancia -incluso dentro de otras corrientes internas- en la sede de Catamarca 851.
El ex legislador Federico Romano Norri recordó una anécdota en los 80, cuando Courel era presidente del partido en Tucumán y viajaron juntos para una audiencia con el jefe de Estado, Raúl Alfonsín. "Fuimos a pedirle sugerencias sobre cómo manejarnos para levantar otra vez la UCR", relató el médico a LA GACETA.
Describió a Courel como "un hombre muy trabajador, que recorría toda la geografía de la provincia y conocía a la dirigencia del interior".
"Es una pérdida lamentable. Yo lo conocía mucho antes de nuestra actividad política, porque jugábamos a los 14 o 15 años al rugby en distintos clubes. Era una buena persona", añadió.
Romano Norri contó que, si bien en algunos momentos estuvieron en espacios internos diferentes, siempre valoró virtudes como su respeto por la palabra. "Si te decía: dentro de seis meses, a tal hora, nos juntamos en tal lugar, no fallaba", graficó.
El ex legislador radical Eudoro Aráoz también manifestó "mucha pena por la muerte de Carlos". "Fue un hombre muy valioso para el radicalismo: un gran constructor, un gran luchador", apuntó el abogado. Y aseguró que "enalteció al radicalismo con sus principios éticos y su lucha". "Me entristece mucho su fallecimiento", expresó.
Courel pujó por la Intendencia de San Miguel de Tucumán en los 90, en uno de sus momentos de mayor protagonismo en la política tucumana. "Fue un hombre absolutamente honorable, si hubiese llegado a cargos ejecutivos, Tucumán hubiese tenido un excelente administrador", añadió Aráoz.
En cuanto a cargos electivos, la actividad de Courel -nacido en 1955- se centró en el rol legislativo: fue ex legislador provincial, ex convencional constituyente y ex diputado nacional. Además, fue uno de los impulsores del Ateneo de la Libertad, un espacio de relevancia dentro de la historia local del radicalismo.
Sus restos serán inhumados este martes a las 17.30 en el Parque Jardín San Agustín.