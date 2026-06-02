Últimos días para sumarse a los Interfacultades de la UNT con fútbol, vóley, básquet y atletismo
Los equipos tienen tiempo hasta el viernes 5 de junio para presentar la documentación en el Complejo Deportivo Dickens. La próxima semana comenzarán las competencias, la prueba principal se disputará el 27 de junio.
Resumen para apurados
- Estudiantes de la UNT de Tucumán tienen tiempo hasta el 5 de junio para inscribirse en el torneo Interfacultades 2026, buscando promover la integración a través del deporte.
- Para participar, los equipos deben presentar listas avaladas en el Complejo Dickens. Esta edición suma fútbol 7 y mantiene disciplinas populares como vóley mixto y atletismo.
- El evento busca fortalecer los vínculos estudiantiles fuera del aula. Se proyecta una participación récord debido a la incorporación de modalidades mixtas y nuevas categorías.
Las Interfacultades 2026 entran en su etapa decisiva. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que quieran participar todavía tienen algunos días para inscribirse en una de las competencias deportivas más tradicionales de la vida universitaria. El plazo vence este viernes y la próxima semana comenzarán los primeros encuentros.
La propuesta incluye fútbol, vóley, básquet, hockey y atletismo, además de nuevas modalidades que buscan ampliar la participación estudiantil. Desde el Complejo Deportivo Dickens destacaron que el objetivo va más allá de los resultados deportivos y apunta a fortalecer los vínculos entre estudiantes de distintas facultades.
“Hasta este viernes se deben presentar las listas de buena fe y la semana próxima comenzaremos con el torneo”, explicó Héctor Hugo López, director del Complejo Deportivo Dickens.
Qué deportes forman parte de los Interfacultades
La edición 2026 contará con fútbol 11 masculino, fútbol 7 masculino y femenino, fútbol 5, vóley masculino, femenino y mixto, básquet masculino en modalidad 5 contra 5, básquet femenino 3x3, hockey y atletismo.
Para completar la inscripción, los equipos deben presentar la lista de buena fe firmada por el secretario de Asuntos Estudiantiles o por una autoridad de la facultad correspondiente. Además, deberán informar un número de contacto del delegado.
La documentación se recibe en el Complejo Deportivo Dickens, que funciona de 8 a 22 en horario corrido.
Vóley y atletismo mantienen una alta convocatoria
El vóley se consolidó en los últimos años como una de las disciplinas con mayor participación. De acuerdo con el profesor Gustavo Grosso, cada edición reúne entre 10 y 13 equipos por categoría.
Además de las ramas masculina y femenina, el torneo volverá a incluir la modalidad mixta, incorporada el año pasado con una importante aceptación entre los estudiantes.
Los encuentros se disputarán los martes, miércoles y jueves por la tarde. Desde la organización remarcaron que todos los participantes deben presentar certificados médicos para garantizar una práctica segura.
El atletismo también registra un crecimiento sostenido. La profesora Constanza Bartolotta destacó que cada año se suman más estudiantes y atletas de distintos puntos de la provincia.
En este caso, la inscripción permanecerá abierta hasta el día de la competencia, aunque se solicita una preinscripción previa mediante un mensaje al 381-628423, indicando nombre, apellido, facultad y carrera.
Nuevas modalidades para ampliar la participación
El fútbol continúa como una de las actividades más convocantes. En fútbol 11 ya se registraron cerca de 20 equipos y este año se suma una novedad: la incorporación del fútbol 7 masculino y femenino.
La iniciativa busca ofrecer más alternativas para que estudiantes de distintas facultades puedan participar y compartir experiencias fuera del aula.