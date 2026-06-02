Cómo hacer panqueques de pera sin harina: la receta saludable para el desayuno

Resumen para apurados
- La cuenta @urban_recipes difundió recientemente en redes una receta de panqueques de pera sin harina ni gluten para ofrecer una opción de desayuno saludable y apta para celíacos.
- La receta reemplaza harinas por leche en polvo y coco. Aplica una técnica invertida, caramelizando la pera en la sartén antes de verter la masa para lograr una textura crocante.
- Esta alternativa baja en carbohidratos amplía las opciones culinarias saludables, demostrando que es posible comer sano y sabroso adaptando clásicos de la cocina diaria.
Una comida puede encontrar miles de variantes. Así es que podés reemplazar la preparación de panqueques ya conocida por otras versiones llenas de sabor, que incluyen nuevas especias e ingredientes, así como otros perfiles nutricionales. Ese es el caso de los panqueques de pera sin gluten, una receta deliciosa, apta para celíacos y baja en carbohidratos.
La receta compartida por la popular cuenta de cocina en redes sociales @urban_recipes utiliza ingredientes sencillos de encontrar en cualquier supermercado o que ya tenés en la alacena. Estos panqueques de pera no utilizan harinas refinadas, reemplazando este ingrediente por leche en polvo y coco rallado, componentes que ofrecen un alto aporte de nutrientes.
Los beneficios de los panqueques de pera sin gluten
En el caso de la versión en polvo, esta se presenta con el mismo perfil nutricional que la presentación fluida, conservando sus componentes esenciales y aportando proteínas de alta calidad, calcio, fósforo y vitaminas. Mientras que el coco rallado se destaca por ser una gran fuente de fibra dietética, hierro, potasio y grasas saludables.
La magia de esta preparación radica en su técnica: el formato "invertido". Al colocar finas láminas de fruta directamente sobre la base de la sartén caliente con un toque de azúcar, se logra un proceso de caramelización natural que transforma por completo la textura exterior. Esto no solo potencia el dulzor propio de la pera, sino que también aporta una capa crocante y dorada que contrasta a la perfección con la esponjosidad del relleno sin harinas.
Para darle el broche de oro se recomiendan sumar complementos que realcen el sabor sin incorporar azúcares innecesarios. Un clásico infalible para untar por encima es la combinación de pasta de maní y dulce de leche sin azúcar, que aporta cremosidad, grasas buenas y un extra de saciedad para aguantar con energía el resto de la jornada.
Cómo hacer panqueque de pera invertido sin gluten
Ingredientes necesarios:
- 1 huevo
- 2 cucharadas de leche en polvo
- 1 pera mediana
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 sobre de edulcorante (o 1 cucharada de azúcar)
- 1 cucharada de coco rallado
- Un chorrito de agua (cantidad necesaria)
- Pasta de maní con dulce de leche sin azúcar
- Gajos de pera frescos
1. En un bol mediano, batir enérgicamente el huevo junto con el edulcorante (o azúcar) y la cucharadita de esencia de vainilla hasta integrar por completo.
2. Agregar a la mezcla la leche en polvo y la cucharada de coco rallado, revolviendo bien para homogeneizar todo.
3. Añadir un chorrito pequeño de agua, haciéndolo de a poco para controlar la consistencia y evitar que la preparación quede demasiado líquida. Debe quedar una textura integrada.
4. Calentar una sartén de unos 20 centímetros de diámetro (preferentemente con un buen recubrimiento antiadherente para evitar que se pegue). Disponer sobre el fondo la pera previamente cortada en gajos finos y espolvorear con una cucharada de azúcar para lograr el efecto caramelizado.
5. Verter la mezcla batida por encima de las peras con mucho cuidado. Dejar cocinar muy bien de un lado a fuego mínimo antes de intentar darlo vuelta, asegurando que la estructura esté firme para que no se rompa.
6. Girar el panqueque con la ayuda de una espátula y dejar que se dore perfectamente del otro lado. Desmoldar con cuidado en un plato, servir inmediatamente mientras conserve el calor y decorar a gusto con la mantequilla de maní y el dulce de leche. ¡A disfrutar!