Cómo hacer panqueques de pera sin harina: la receta saludable para el desayuno

La magia de esta preparación radica en su técnica: el formato "invertido". Al colocar finas láminas de fruta directamente sobre la base de la sartén caliente con un toque de azúcar, se logra un proceso de caramelización natural que transforma por completo la textura exterior. Esto no solo potencia el dulzor propio de la pera, sino que también aporta una capa crocante y dorada que contrasta a la perfección con la esponjosidad del relleno sin harinas.