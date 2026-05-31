SociedadActualidad

Masa para rapiditas sin harina: una receta fácil, saludable y con dos ingredientes

La búsqueda de alternativas que conserven la textura y el sabor original suele convertirse en un proceso frustrante dentro de la cocina diaria.

Masa para rapiditas sin harina: una receta fácil, saludable y con dos ingredientes
Rapiditas
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Virginia Gómez presentó una receta de rapiditas sin harina de quínoa y agua, ideal para personas con dietas restrictivas que buscan opciones saludables y sin gluten en el hogar.
  • La preparación requiere licuar una taza de quínoa lavada con agua y cocinar la mezcla en una sartén. Surge ante la dificultad de hallar opciones sin gluten con buena textura.
  • Esta propuesta facilita el acceso a una alimentación saludable, promoviendo alternativas culinarias versátiles y de bajo costo para el consumo diario en hogares argentinos.
Resumen generado con IA

Adaptar las recetas que tradicionalmente contienen gluten o un alto porcentaje de harinas representa un desafío complejo para quienes deben sostener un régimen alimentario restrictivo. La búsqueda de alternativas que conserven la textura y el sabor original suele convertirse en un proceso frustrante dentro de la cocina diaria.

Tres recetas de brownie en microondas sin azúcar, sin harina y en cinco minutos

Tres recetas de brownie en microondas sin azúcar, sin harina y en cinco minutos

Frente a esta problemática, la preparación presentada a continuación surge como una solución sumamente sencilla y accesible para cualquier cocinero aficionado. Además, tiene una notable versatilidad que permite combinarla con múltiples opciones de rellenos, adaptándose con total facilidad tanto a preparaciones dulces como a propuestas saladas. 

Rapiditas saludables sin harina

Ingredientes necesarios:

1 taza de quínoa

1 ½ taza de agua
Pasos para preparar las rapiditas sin harina:

Lavar la quínoa: enjuagar la quínoa con abundante agua hasta que esta salga transparente. Este paso es crucial para eliminar el sabor amargo de la semilla. Como consejo adicional, se puede dejar remojar la quínoa durante 3 horas antes de comenzar la receta.

Preparar la mezcla: colocar la quínoa lavada en una licuadora junto con el agua. Batir hasta obtener una mezcla homogénea y espesa, similar a una crema. Si la mezcla resulta demasiado líquida, se puede agregar más quínoa.

Cocción: calentar un sartén con un poco de aceite de oliva. Verter una porción de la mezcla en el sartén caliente y cocinar a fuego bajo. Esperar hasta que comience a dorarse, luego dar vuelta la tortilla y cocinar el otro lado. Una vez dorada por ambos lados, retirar del sartén.

Versatilidad y rellenos:

Las rapiditas sin harina son ideales para cualquier tipo de relleno debido a su sabor neutro. Aquí algunas sugerencias:

Rellenos dulces:

Frutas frescas como banana, fresas o arándanos.

Mantequilla de maní o almendra.

Miel o jarabe de arce.

Rellenos salados:

Queso y jamón.

Palta y pollo desmenuzado.

Hummus y vegetales asados.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Agostina Vega: la mamá éstá en terapia intensiva y todavía no sabe que su hija está muerta
1

Caso Agostina Vega: la mamá éstá en terapia intensiva y todavía no sabe que su hija está muerta

Caso Agostina Vega: el oscuro perfil de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen
2

Caso Agostina Vega: el oscuro perfil de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?
3

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

Caso Agostina Vega: las pruebas que complican a Claudio Barrelier y cómo se llegó al lugar del hallazgo
4

Caso Agostina Vega: las pruebas que complican a Claudio Barrelier y cómo se llegó al lugar del hallazgo

Un problema sin solución
5

Un problema sin solución

Ranking notas premium
Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia
1

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?
2

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

Un problema sin solución
3

Un problema sin solución

Polémica en la UNT por la autoría del proyecto que nombró al comedor “Juan Francisco Carreras”
4

Polémica en la UNT por la autoría del proyecto que nombró al comedor “Juan Francisco Carreras”

El triple juego de Jaldo hacia 2027
5

El triple juego de Jaldo hacia 2027

Más Noticias
Caso Agostina Vega: la abogada del padre describió el desgarrador momento del hallazgo

Caso Agostina Vega: la abogada del padre describió el desgarrador momento del hallazgo

Caso Agostina Vega: las pruebas que complican a Claudio Barrelier y cómo se llegó al lugar del hallazgo

Caso Agostina Vega: las pruebas que complican a Claudio Barrelier y cómo se llegó al lugar del hallazgo

La obsesión wellness: qué hay detrás de las modas que invaden tu plato

La obsesión wellness: qué hay detrás de las modas que invaden tu plato

Caso Agostina Vega: el oscuro perfil de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen

Caso Agostina Vega: el oscuro perfil de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen

Alerta por niebla intensa y lluvias persistentes: cuáles son las provincias afectadas este domingo

Alerta por niebla intensa y lluvias persistentes: cuáles son las provincias afectadas este domingo

Caso Agostina Vega: la mamá éstá en terapia intensiva y todavía no sabe que su hija está muerta

Caso Agostina Vega: la mamá éstá en terapia intensiva y todavía no sabe que su hija está muerta

Del “apretado” al sánguche de autor: la nueva escena entre panes que gana espacio en Tucumán

Del “apretado” al sánguche de autor: la nueva escena entre panes que gana espacio en Tucumán

Tafí del Valle, en el radar del turismo global

Tafí del Valle, en el radar del turismo global

Comentarios