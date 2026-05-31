Masa para rapiditas sin harina: una receta fácil, saludable y con dos ingredientes

Resumen para apurados
- Virginia Gómez presentó una receta de rapiditas sin harina de quínoa y agua, ideal para personas con dietas restrictivas que buscan opciones saludables y sin gluten en el hogar.
- La preparación requiere licuar una taza de quínoa lavada con agua y cocinar la mezcla en una sartén. Surge ante la dificultad de hallar opciones sin gluten con buena textura.
- Esta propuesta facilita el acceso a una alimentación saludable, promoviendo alternativas culinarias versátiles y de bajo costo para el consumo diario en hogares argentinos.
Adaptar las recetas que tradicionalmente contienen gluten o un alto porcentaje de harinas representa un desafío complejo para quienes deben sostener un régimen alimentario restrictivo. La búsqueda de alternativas que conserven la textura y el sabor original suele convertirse en un proceso frustrante dentro de la cocina diaria.
Frente a esta problemática, la preparación presentada a continuación surge como una solución sumamente sencilla y accesible para cualquier cocinero aficionado. Además, tiene una notable versatilidad que permite combinarla con múltiples opciones de rellenos, adaptándose con total facilidad tanto a preparaciones dulces como a propuestas saladas.
Rapiditas saludables sin harina
Ingredientes necesarios:
1 taza de quínoa
1 ½ taza de agua
Pasos para preparar las rapiditas sin harina:
Lavar la quínoa: enjuagar la quínoa con abundante agua hasta que esta salga transparente. Este paso es crucial para eliminar el sabor amargo de la semilla. Como consejo adicional, se puede dejar remojar la quínoa durante 3 horas antes de comenzar la receta.
Preparar la mezcla: colocar la quínoa lavada en una licuadora junto con el agua. Batir hasta obtener una mezcla homogénea y espesa, similar a una crema. Si la mezcla resulta demasiado líquida, se puede agregar más quínoa.
Cocción: calentar un sartén con un poco de aceite de oliva. Verter una porción de la mezcla en el sartén caliente y cocinar a fuego bajo. Esperar hasta que comience a dorarse, luego dar vuelta la tortilla y cocinar el otro lado. Una vez dorada por ambos lados, retirar del sartén.
Versatilidad y rellenos:
Las rapiditas sin harina son ideales para cualquier tipo de relleno debido a su sabor neutro. Aquí algunas sugerencias:
Rellenos dulces:
Frutas frescas como banana, fresas o arándanos.
Mantequilla de maní o almendra.
Miel o jarabe de arce.
Rellenos salados:
Queso y jamón.
Palta y pollo desmenuzado.
Hummus y vegetales asados.