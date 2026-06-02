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Cuidado si viajás a Buenos Aires: esto cuestan las multas por no tener TelePase

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires completó la migración digital de la totalidad de cabinas de peaje, por lo que viajar a la capital del país solo puede gestionarse a través del sistema TelePase.

Viajar a CABA requiere adherirse a TelePase.
Viajar a CABA requiere adherirse a TelePase. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Buenos Aires eliminó el pago manual en autopistas e impuso el sistema obligatorio TelePase para agilizar el tránsito, aplicando multas de $142.498 a quienes no lo tengan.
  • El cambio culminó al desmontar las cabinas de la autopista Dellepiane. El sistema Free Flow reemplaza el cobro manual por pórticos de lectura inteligente que debitan la tarifa.
  • La digitalización total busca reducir tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial. Los conductores que viajen a CABA deberán adherirse online para evitar severas sanciones.
Resumen generado con IA

“¿Sabías que las filas de los peajes te sacan 36 horas de vida al año?”, advierte el comienzo del último informe del Ministerio de Movilidad e Infraestructura de Buenos Aires para anunciar el fin de las cabinas en la totalidad de las autopistas porteñas. En su último plan de reestructuración, el organismo llevó a cabo la completa digitalización de todas las vías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), estableciendo el sistema Free Flow o Telepase, el cual es obligatorio para circular y supone multas considerables al no disponer de él.

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El Telepase es un mecanismo de telepeaje que permite abonar la tarifa en rutas y autopistas sin detenerse, una modalidad que reemplaza al esquema tradicional que obliga a disminuir la velocidad o frenar la marcha para pagar en efectivo. En el último mes, CABA dio por concluido el proceso de migración digital de la red vial porteña, lo que elimina las barreras de paso en los trayectos por la urbe.

Requisitos para transitar por CABA y el AMBA

Al viajar hasta la Ciudad de Buenos Aires, resulta fundamental estar adherido al sistema, el cual también puede utilizarse en los peajes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en las principales rutas nacionales. El abono se efectúa con tarjeta de crédito o débito, Mercado Pago con dinero en cuenta o Modo. El dinero se debita de manera automática a medida que se usa.

La última autopista porteña con cabina se despidió del sistema tradicional, estableciendo que a partir del fin de semana los vehículos que transitan por la traza hacia el centro ya no tienen que pasar por los puestos del complejo Dellepiane, una importante arteria vial del sur de la Ciudad de Buenos Aires que conecta la Avenida General Paz con la Autopista 25 de Mayo. El nuevo pórtico de lectores de cámaras y dispositivos de Telepase instalado en calle Culpina reemplaza la última estación de cobro activa que quedaba en la Ciudad, ya que previamente se habían modificado los accesos de la autopista Illia y la Perito Moreno.

Detalles de la reconversión vial

La estación de peaje Dellepiane tenía 15 cabinas sentido al centro y 11 sentido a provincia, donde se fueron reduciendo la cantidad de espacios manuales a medida que aumentaban los usuarios de cobro automático, hasta llegar a tener apenas un puesto en cada sentido para Pago Manual, ya que solo 2 % de los conductores pagaba en efectivo.

El objetivo es no solo mejorar la fluidez del tránsito, sino también las condiciones de seguridad vial por la unificación de velocidades. Ahora restan los trabajos para liberar también la mano a provincia, desarmando el resto de las cabinas de peaje. Según consignó el diario Clarín, se estima que podría concretarse en julio.

Nuevas tarifas y multas vigentes

Desde el 1° de mayo se había terminado el pago manual del peaje en todos los corredores porteños. Las únicas cabinas que quedaban, en la estación Dellepiane de la autopista 25 de Mayo, son las que están siendo demolidas. Este lunes se aplicó un aumento en el valor de las pasadas: pasar por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno cuesta $6.280,78 en hora pico, mientras que en la Illia el valor es de$ 2.611,15 en el mismo horario.

De acuerdo con el medio citado, los vehículos que circulen por las autopistas sin estar adheridos serán multados por el sistema inteligente de tránsito y recibirán una infracción que asciende a $142.498,5. Quienes necesiten viajar a Buenos Aires deberán gestionar el tag en la página oficial de Telepase www.telepase.com.ar.

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