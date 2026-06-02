Cuidado si viajás a Buenos Aires: esto cuestan las multas por no tener TelePase

La última autopista porteña con cabina se despidió del sistema tradicional, estableciendo que a partir del fin de semana los vehículos que transitan por la traza hacia el centro ya no tienen que pasar por los puestos del complejo Dellepiane, una importante arteria vial del sur de la Ciudad de Buenos Aires que conecta la Avenida General Paz con la Autopista 25 de Mayo. El nuevo pórtico de lectores de cámaras y dispositivos de Telepase instalado en calle Culpina reemplaza la última estación de cobro activa que quedaba en la Ciudad, ya que previamente se habían modificado los accesos de la autopista Illia y la Perito Moreno.