Aumento en peajes tras más de un año sin cambios

La convocatoria se desarrolla de manera online, comenzó ayer y se extenderá hasta el 5 de febrero inclusive. Durante ese período, las personas interesadas podrán acceder al sitio oficial de Vialidad Nacional, en el apartado “Consultas ciudadanas vigentes”, donde se encuentra disponible toda la información vinculada al proyecto, incluido el cuadro tarifario propuesto. Además de interiorizarse sobre los detalles de la iniciativa, los usuarios podrán despejar dudas y realizar presentaciones formales a través de un nuevo formulario habilitado en la página web del organismo.