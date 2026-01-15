Aumento en peajes tras más de un año sin cambios

Vialidad Nacional anunció la realización de una nueva consulta ciudadana con el objetivo de informar a la población sobre la propuesta de actualización tarifaria en los peajes bajo su órbita y, al mismo tiempo, recoger opiniones, inquietudes y sugerencias de los usuarios. Se trata de las primeras modificaciones en los valores luego de más de un año sin cambios en las tarifas vigentes.
Según se informó, en el caso del pago manual, la tarifa actual es de $1.300 y la propuesta elevada plantea llevarla a $1.500. En tanto, para quienes utilizan el sistema Telepase, el valor vigente es de $1.258,38 y también se propone una actualización hasta los $1.500.
La convocatoria se desarrolla de manera online, comenzó ayer y se extenderá hasta el 5 de febrero inclusive. Durante ese período, las personas interesadas podrán acceder al sitio oficial de Vialidad Nacional, en el apartado “Consultas ciudadanas vigentes”, donde se encuentra disponible toda la información vinculada al proyecto, incluido el cuadro tarifario propuesto. Además de interiorizarse sobre los detalles de la iniciativa, los usuarios podrán despejar dudas y realizar presentaciones formales a través de un nuevo formulario habilitado en la página web del organismo.
Desde Vialidad Nacional explicaron que estas consultas tienen como finalidad informar y recibir aportes de la ciudadanía sobre los procesos de adecuación tarifaria, los cuales responden al incremento en los costos de explotación, conservación, mantenimiento y servicios de apoyo que impactan directamente en la calidad de las prestaciones brindadas a los usuarios.