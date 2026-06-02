El fin del sedán LF-ZC: Lexus reestructura su futuro eléctrico para evitar pérdidas

La compañía emitió una declaración para aclarar su metodología de trabajo frente a los cambios constantes del sector. El texto señala: «Revisamos y evaluamos periódicamente nuestros planes de producto para lograr la estrategia óptima, incluyendo la consolidación y reorganización de proyectos. Toyota seguirá respondiendo con rapidez y atención a las necesidades y los tiempos cambiantes, esforzándose por fabricar automóviles y brindar experiencias que superen las expectativas de nuestros clientes». De esta manera, Lexus busca un equilibrio sólido entre la innovación técnica y la realidad comercial del entorno global.