Junio 2026: ¿cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina?

Resumen para apurados
- Argentina tendrá un fin de semana largo del 13 al 15 de junio de 2026, al trasladarse el feriado por el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes al lunes 15.
- El descanso de tres días surge al trasladarse el feriado del 17 de junio. Además, esa misma semana se conmemorará el feriado inamovible de Manuel Belgrano el sábado 20.
- Este receso prolongado busca impulsar el turismo interno y el consumo en el país, sirviendo como un alivio clave para los trabajadores antes del receso invernal de julio.
Con el inicio de junio y la llegada de la segunda mitad del año, el calendario ofrece momentos de descanso perfectos para realizar una escapada o romper la rutina diaria. Estas pausas resultan ideales antes del comienzo de las vacaciones de invierno, las cuales están programadas para el séptimo mes del año. Durante este periodo, el país conmemora dos fechas patrias fundamentales que rinden homenaje a figuras centrales de la historia argentina.
Uno de estos feriados genera un fin de semana largo de tres días continuos, una oportunidad muy esperada por trabajadores y estudiantes. Este receso prolongado incentiva el turismo interno y permite que las personas planifiquen viajes, se reúnan en familia o compartan momentos agradables con amigos.
¿Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en junio de 2026?
El próximo feriado nacional correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes se trasladará al lunes 15 de junio, generando así un fin de semana largo de tres días que comenzará el sábado 13. Güemes, destacado militar y político argentino, lideró la "Guerra Gaucha" a través de tácticas guerrilleras cruciales para frenar el avance de las tropas españolas en el norte del país, además de ejercer como el primer gobernador de Salta y consolidarse como una figura central en la defensa del territorio durante el proceso de la independencia.
Esa misma semana presentará otra fecha patria el sábado 20 de junio, un feriado inamovible destinado a conmemorar el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Este prócer, quien se desempeñó como abogado, economista y militar, asumió un rol protagónico en la Revolución de Mayo y en la Guerra de la Independencia, y su legado permanece vigente en la memoria colectiva por la creación de la bandera argentina, el principal símbolo patrio de la nación.
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladado del 17 de junio)
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)
- Viernes 10 de julio: Día no laborable
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)