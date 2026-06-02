Junio 2026: ¿cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina?

¿Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en junio de 2026?

El próximo feriado nacional correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes se trasladará al lunes 15 de junio, generando así un fin de semana largo de tres días que comenzará el sábado 13. Güemes, destacado militar y político argentino, lideró la "Guerra Gaucha" a través de tácticas guerrilleras cruciales para frenar el avance de las tropas españolas en el norte del país, además de ejercer como el primer gobernador de Salta y consolidarse como una figura central en la defensa del territorio durante el proceso de la independencia.