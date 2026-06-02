Mediante un conversatorio, se instó a innovar en materia educativa

Para explicar por qué cuesta tanto innovar, Voto recurrió al mito de Sísifo: el personaje condenado a subir eternamente una roca hasta la cima de una montaña sin cruzarla al otro lado. “¿Por qué no la pasa?”, preguntó retóricamente. “Porque se creyó lo que le dijeron que era su tarea”. Y trazó el paralelo con quienes repiten prácticas sin preguntarse si funcionan, escudados en frases como “acá siempre se hizo así” o “ya lo hacemos”, a las que llamó “armas mortales de la resistencia al cambio”. Frente a esa resistencia, propuso una mirada artística sobre la realidad escolar: no negarla ni evadirla, sino transformarla. “El rebelde no niega la historia que lo rodea, pero la mira como un artista. ¿Cómo la puedo embellecer?”, dijo.