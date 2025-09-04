Innovar es aprender a fallar: las lecciones de Google en Endeavor NOA

"Portfolio de riesgo": la fórmula 70-20-10 para la innovación

Finalmente, Antonelli introdujo un concepto clave para cualquier emprendedor que busque crecer: el “portfolio de riesgo”. Lo explicó como una división de las prioridades y el tiempo de la siguiente manera: "el 70% del tiempo trabajar en cosas que sabemos que nos van a salir bien y en las que nos movemos con comodidad. El 20% trabajar en un terreno nuevo donde sabemos que hay chances de fallar. Y el restante 10% del tiempo trabajar en aquellos que sabemos que hay pocas chances de que salga bien pero que pueden cambiarlo todo".