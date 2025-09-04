Secciones
Innovar es aprender a fallar: las lecciones de Google en Endeavor NOA

El consultor e investigador Leandro Antonelli dio una charla sobre cómo crear y sostener una cultura de innovación en el Centro de Convenciones de Salta.

Mercedes Mosca
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

En la Experiencia Endeavor NOA, Leandro Antonelli, consultor de Google, desafió a 3600 emprendedores y estudiantes a cambiar su visión sobre la innovación. Con la premisa de que “la clave está en fallar para mejorar”, el experto compartió la fórmula 70-20-10 para gestionar el riesgo y las prioridades de cualquier proyecto. "Las empresas que mejor funcionan son aquellas que incorporan el error en el centro de su trabajo. La clave está en fallar para mejorar", afirmó.

Antonelli propuso un cambio de paradigma en la forma de entender la innovación. Para el experto, la pregunta clave no es solo "cómo innovar", sino “¿cómo innovar más?”. Y la respuesta, según él, reside en dos pilares fundamentales.

Salta, epicentro de la innovación: Endeavor NOA reúne a 3600 personas en una jornada inspiradora

Salta, epicentro de la innovación: Endeavor NOA reúne a 3600 personas en una jornada inspiradora

El primero es la necesidad de diferenciar entre objetivos de resultado y objetivos de rendimiento. “Tenemos que preguntarnos qué queremos lograr. Los objetivos no son una lista de tareas, sino que tenemos que pensar qué resultado queremos alcanzar”. La segunda dicotomía que las empresas deben resolver es la de los objetivos grupales e individuales, que deben coexistir para lograr el éxito.

La cultura del error, explicó, es un aspecto central. Para crearla y sostenerla, Antonelli recurrió a una analogía con el judo, un arte marcial que enseña a no temerle a los errores, sino a aprovecharlos para recuperar el control y avanzar. Cada caída es, en el judo y en la innovación, una oportunidad para levantarse más fuerte.

"Portfolio de riesgo": la fórmula 70-20-10 para la innovación

Finalmente, Antonelli introdujo un concepto clave para cualquier emprendedor que busque crecer: el “portfolio de riesgo”. Lo explicó como una división de las prioridades y el tiempo de la siguiente manera: "el 70% del tiempo trabajar en cosas que sabemos que nos van a salir bien y en las que nos movemos con comodidad. El 20% trabajar en un terreno nuevo donde sabemos que hay chances de fallar. Y el restante 10% del tiempo trabajar en aquellos que sabemos que hay pocas chances de que salga bien pero que pueden cambiarlo todo".

El experto resumió este concepto en tres ejes simples pero poderosos: 70% del tiempo para manejar la empresa, 20% para hacerla crecer y 10% para transformarla. La charla de Antonelli dejó una profunda reflexión en el público: la verdadera innovación no se encuentra en el éxito sin tropiezos, sino en la capacidad de convertir cada error en un escalón hacia la siguiente gran idea.

