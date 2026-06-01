La reacción del presidente de River por la ausencia de Marcos Acuña en la lista de Argentina para el Mundial 2026
Stefano Di Carlo admitió su sorpresa por la decisión de Lionel Scaloni de dejar afuera al lateral campeón del mundo. “Ha sido de los mejores de River este semestre”, aseguró el dirigente.
Resumen para apurados
- Stefano Di Carlo, presidente de River, expresó hoy su sorpresa por la exclusión de Marcos Acuña de la Selección para el Mundial 2026, dado su gran nivel en el club.
- Di Carlo elogió el semestre descollante del lateral, aunque aclaró que respeta la decisión táctica de Lionel Scaloni, quien optó por convocar a Facundo Medina en su lugar.
- La baja de Acuña alimenta el debate sobre el recambio en la Selección, mientras River planifica una profunda renovación de su plantel de cara a la próxima temporada.
La ausencia de Marcos Acuña en la lista definitiva de la selección argentina para el Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Esta vez fue Stefano Di Carlo, presidente de River, quien expresó públicamente su sorpresa por la decisión de Lionel Scaloni de no incluir al lateral izquierdo entre los 26 convocados para defender el título obtenido en Qatar 2022.
El dirigente millonario se mostró impactado por la exclusión del futbolista, especialmente por el nivel que venía exhibiendo en el conjunto de Núñez durante los últimos meses. Acuña había sido una de las piezas más regulares del equipo y aparecía como uno de los candidatos naturales para integrar la delegación argentina.
“Me sorprendió porque el nivel de Acuña, no hace falta que lo diga, pero es descollante”, señaló Di Carlo al ser consultado por la situación del campeón del mundo. Luego reforzó su postura al destacar el rendimiento que mostró el defensor durante la temporada. “Ha sido de los mejores de este semestre de River y me sorprende como hincha por lo que uno vio”, agregó.
Pese a su asombro, el presidente de River evitó cuestionar el criterio del entrenador de la Selección y dejó en claro su respeto por las decisiones del cuerpo técnico campeón del mundo. “No es oportuno ni corresponde que opine. Es el diseño de la plantilla que prima, hay que confiar en el cuerpo técnico que bastantes alegrías nos ha dado”, manifestó.
La decisión de Scaloni generó debate porque Acuña llegaba con continuidad y buen rendimiento. Sin embargo, el entrenador optó por incluir a Facundo Medina, futbolista que ofrece una mayor versatilidad táctica al poder desempeñarse tanto como lateral izquierdo como marcador central.
Las declaraciones de Di Carlo se produjeron en medio de un momento de cambios importantes en River. El dirigente también adelantó que el club afrontará una profunda renovación del plantel, con numerosas salidas previstas para equilibrar las finanzas y reestructurar el equipo de cara a la próxima temporada.
Mientras tanto, la ausencia de Acuña continúa siendo una de las decisiones más comentadas de la lista mundialista de Scaloni, especialmente entre los hinchas de River, que esperaban ver al lateral nuevamente defendiendo la camiseta argentina en una Copa del Mundo.