La reacción del presidente de River por la ausencia de Marcos Acuña en la lista de Argentina para el Mundial 2026

“Me sorprendió porque el nivel de Acuña, no hace falta que lo diga, pero es descollante”, señaló Di Carlo al ser consultado por la situación del campeón del mundo. Luego reforzó su postura al destacar el rendimiento que mostró el defensor durante la temporada. “Ha sido de los mejores de este semestre de River y me sorprende como hincha por lo que uno vio”, agregó.