Sudáfrica pierde a una de sus figuras y no estaría ante Los Pumas en Vélez

Resumen para apurados
- El apertura sudafricano Sacha Feinberg-Mngomezulu sufrió una grave lesión de tobillo que lo dejará fuera del partido ante Los Pumas en Vélez el próximo 8 de agosto.
- El jugador de 24 años sufrió un esguince severo jugando para Stormers y estará inactivo tres meses, sumándose a una larga lista de bajas clave en el plantel de los Springboks.
- Su ausencia frena el recambio generacional de los bicampeones mundiales y altera el escenario para Los Pumas, que enfrentarán a un rival diezmado en la ventana de agosto.
Los Springboks recibieron una mala noticia en plena temporada internacional. Sacha Feinberg-Mngomezulu, una de las principales figuras del rugby sudafricano y considerado uno de los jugadores con mayor proyección del planeta, sufrió una grave lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante los próximos meses.
El apertura de 24 años se lesionó durante el encuentro de cuartos de final del United Rugby Championship en el que los Stormers derrotaron a Cardiff. La preocupación se instaló rápidamente cuando el jugador debió abandonar el campo de juego a los 13 minutos del segundo tiempo y posteriormente fue visto retirándose del estadio con muletas.
Los estudios médicos confirmaron los peores temores. Feinberg-Mngomezulu sufrió una lesión de sindesmosis, un esguince severo de tobillo que demandará una recuperación cercana a los tres meses.
La baja representa un duro golpe para Sudáfrica. El joven apertura se perderá la definición del United Rugby Championship y también buena parte del Nations Championship, uno de los torneos más importantes del calendario internacional.
Entre los encuentros que no podrá disputar aparecen los compromisos de julio frente a Inglaterra, Escocia y Gales. Además, quedará marginado de la serie ante Nueva Zelanda y tampoco estará disponible para el esperado choque contra Los Pumas programado para el 8 de agosto en el estadio José Amalfitani.
La ausencia de Feinberg-Mngomezulu genera especial preocupación porque se trata de uno de los jugadores llamados a liderar el recambio generacional de los bicampeones del mundo. Su capacidad para desempeñarse como apertura, centro o fullback lo convirtió en una pieza fundamental dentro del esquema sudafricano.
El problema se agrava porque su lesión se suma a una extensa lista de bajas que ya afecta al seleccionado dirigido por Rassie Erasmus. Entre los jugadores que atraviesan distintos procesos de recuperación también aparecen nombres de peso como Lood de Jager, Kwagga Smith, Cobus Reinach y RG Snyman.
Mientras Sudáfrica intenta reorganizar su plantel para afrontar una exigente agenda internacional, Los Pumas observan de cerca la situación. La ausencia de una de las máximas figuras de los Springboks representa una modificación importante de cara al duelo que ambos seleccionados protagonizarán en Buenos Aires durante la ventana internacional de agosto.